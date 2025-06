Turkish Airlines a célébré son 91ème anniversaire lundi, poursuivant son héritage de vols vers le plus grand nombre de pays dans le monde, avec 350 destinations.

Le transporteur national de la Turquie a été fondé le 20 mai 1933, avec seulement cinq avions et 24 membres du personnel, dont sept pilotes.

L'année suivante, le nombre d'avions a été augmenté d'une unité, avec une capacité de 64 passagers.

Le premier vol international de la Turquie a décollé en 1947, d'Istanbul à Athènes.

De nouvelles destinations internationales ont été ajoutées en 1951, notamment Lefkosa, Beyrouth et Le Caire, avec une flotte de 33 avions.

En 1956, Turkish Airlines rejoint l'IATA, l'association mondiale des compagnies aériennes.

La compagnie aérienne ajoute cinq avions Viscount 794 à sa flotte, inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de l'aviation turque, la compagnie passant des moteurs à pistons aux moteurs à réaction.

Le logo de Turkish Airlines, dessiné par Mesut Manioglu en 1959, s'inspire de l'oie sauvage, connue pour effectuer des vols intercontinentaux à des altitudes de 9 000 mètres et plus.

En 40 ans, le nombre d'employés de la compagnie nationale est passé d'une trentaine à plus de 4 000.

Lors de son 50e anniversaire en 1983, Turkish Airlines transportait 2,5 millions de passagers par an aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l'Est.

Au début de l'année 2000, Turkish Airlines a créé une nouvelle marque pour le transport de fret, appelée Turkish Cargo.

Les vols intérieurs de Turkish Airlines au départ de l'aéroport Sabiha Gokcen ont été lancés en 2005.

En 2007, la société internationale d'évaluation des compagnies aériennes Skytrax a porté à quatre le nombre d'étoiles attribuées à Turkish Airlines.

AnadoluJet, la sous-marque de Turkish Airlines basée à l'aéroport Sabiha Gokcen, a commencé à voler en 2008.

Skytrax a désigné Turkish Airlines comme la meilleure compagnie aérienne d'Europe en 2011.

