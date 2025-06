Par Firmain Eric Mbadinga

La colère de la nature, métaphore souvent utilisée pour décrire les conséquences des actions humaines qui ont un impact négatif sur la planète, s'est manifestée dernièrement par une série de calamités naturelles - des inondations et glissements de terrain dévastateurs en Afrique qui ont tué ou déplacé des milliers de personnes, aux tempêtes du désert à Dubaï qui ont apporté 18 mois de précipitations en 24 heures.

Le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la Somalie et l'Éthiopie ont tous subi les ravages des inondations et des glissements de terrain sur le continent au cours des derniers mois, ce qui a conduit les scientifiques à identifier le changement climatique comme la cause principale de ces catastrophes récurrentes.

Alors que les eaux de crue commençaient à se retirer, la tempête tropicale Hidaya a frappé les côtes kenyanes et tanzaniennes le 4 mai, aggravant les souffrances des voisins d'Afrique de l'Est. Le cyclone a fait au moins 400 victimes et causé des dégâts matériels estimés à plusieurs millions de dollars.

Alors, que cherche à faire la science pour non seulement atténuer l'impact des phénomènes induits par le changement climatique, mais aussi pour en faire une source d'eau et d'énergie?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ce que pensent les scientifiques alors que les catastrophes naturelles se succèdent tous les quelques mois sur la planète.

Des stratégies innovantes

Les experts attribuent à El Niño les pluies torrentielles et non saisonnières qui se sont abattues sur certaines parties des continents sud-américain et africain.

"El Niño se produit lorsque les eaux de l'océan Pacifique deviennent plus chaudes que la normale et que les vents d'est ralentissent, ce qui entraîne une hausse des températures dans l'hémisphère nord et une augmentation des précipitations en Amérique du Sud et en Afrique australe ", explique le Dr George Mwaniki, responsable de la qualité de l'air au WRI Afrique.

Alors qu'El Niño et d'autres facteurs climatiques destructeurs semblent tourmenter l'humanité, des études scientifiques ont mis au point des techniques permettant de transformer les pluies torrentielles et les vagues de chaleur en sources d'eau et d'énergie durables et propres.

Ces techniques visent à capter l'excès d'eau et de chaleur, à l'instar de celles qui permettent de faire pleuvoir dans les déserts.

Les scientifiques sont convaincus que ces études et ces techniques pourraient prévenir les catastrophes liées au climat et conduire à une répartition plus équitable des ressources dans le monde.

Jovanie Sonie Ndong Songo, architecte et urbaniste au Gabon, estime que des systèmes d'urbanisation adéquats doivent être mis en place dans chaque pays africain avant de pouvoir concevoir des technologies permettant de capter la chaleur ou l'eau à des fins humaines.

"Outre la lutte contre le changement climatique, il s'agit également d'utiliser les terres de manière durable et de développer des mécanismes de prévention des risques. Les catastrophes récentes au Kenya et dans d'autres pays ont montré à quel point il est important d'avoir des systèmes d'égouts, de drainage et d'urgence efficaces", explique-t-il à TRT Afrika.

"Il est essentiel d'innover dans la conception de nouveaux réseaux qui intègrent des bassins de rétention d'eau naturels et artificiels".

Plusieurs modèles scientifiques

L'infrastructure technique proposée par Jovanie, également connue sous le nom de bassins d'orage, a démontrée son succès dans des pays comme le Canada. Après les inondations de 2011 qui ont fait déborder le lac Champlain et le Richelieu, une étude a proposé de supprimer toutes les digues.

Charlène Mouboulou, journaliste et ingénieure en environnement, suggère que les pays puissent créer des bassins de rétention ou même des lacs artificiels, en fonction de la topographie, pour utiliser l'eau excédentaire.

"L'eau de ces bassins pourrait être utilisée pour la construction, les projets publics, l'agriculture et la pisciculture, ou encore les habitations. Tous ces secteurs nécessitent énormément d'eau", explique-t-elle à TRT Afrika.

Hassan Chouaouta, son collègue marocain et président du Centre de Compétences pour la Durabilité, affirme que tout débordement des bassins en cas de fortes pluies peut être utilisé pour produire de l'électricité.

"Nous pouvons donner une tournure positive à ce type d'inondation. Je pense que les villes doivent être équipées en termes d'infrastructures pour éviter les pires conséquences, mais surtout pour gérer et rediriger les inondations vers des rivières ou des exutoires sûrs qui peuvent également être utilisés pour le stockage", explique M. Chouaouta.

"Nous pouvons même produire de l'hydroélectricité et utiliser ce type de catastrophe à notre profit".

Exploiter les vagues de chaleur

Avant les récentes inondations, le second semestre 2023 a connu une série d'augmentations record de la température mondiale, entraînant des sécheresses dans certaines régions et des incendies de forêt dans d'autres.

Dans l'État américain de Californie, le mercure a atteint 54 °C, assez pour faire faire cuire une omelette sur l'asphalte. La canicule a également fait des dizaines de victimes.

En 2020, lorsque la fréquence des vagues de chaleur a augmenté, le Dr Mikael Philippe, du Bureau français de recherches géologiques et minières, envisageait déjà l'énergie géothermique comme solution pour rafraîchir les habitations.

Le Dr Philippe décrit la géothermie comme "la science qui étudie les phénomènes thermiques internes de la croûte terrestre et la technologie qui vise à les exploiter".

Mme Mouboulou préconise une évolution significative vers les technologies solaires. "Nous pouvons utiliser cette énergie pour diversifier les variétés agricoles. Certaines régions ne peuvent pas produire certaines variétés de cultures en raison de leur climat", explique-t-elle.

"L'idée est de piéger la chaleur dans une sphère pour reproduire l'effet de serre à petite échelle. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de machines pour créer un microclimat qui favorise la croissance de variétés telles que les fraises, les framboises, les raisins et les oranges".

Dans les régions où les précipitations sont limitées, l'ensemencement des nuages est une option qui s'ajoute à l'importation d'eau des régions où les pluies sont abondantes.

Cette technique scientifique a été mise au point en 1948 par l'Américain Charles Mallory Hatfield, surnommé le "faiseur de pluie". Elle consiste à répandre des aérosols et des particules de glace sur les nuages afin qu'ils s'accumulent et se transforment en pluie. Dubaï utilise cette technique depuis des années.

