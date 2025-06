Par Ebrahim Moosa

Le vote de l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi, en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'organisation est un événement bien intentionné mais plutôt symbolique. Pour être juste, il y aura quelques avantages, mais cela changera-t-il la réalité sur le terrain ?

Le vote de 143 pays a confirmé la candidature palestinienne pour devenir membre à part entière de l'ONU, a reconnu que la Palestine était qualifiée pour rejoindre l'ONU et a recommandé au Conseil de sécurité de l'ONU de « réexaminer la question favorablement ».

En 2012, malgré les objections véhémentes des États-Unis et d'Israël, la Palestine a changé son statut d'" entité observatrice non membre" en "État observateur non membre".

Cela a donné à la Palestine la possibilité de rejoindre des organismes internationaux tels que la Cour pénale internationale (CPI) et de porter plainte, par exemple, contre les colonies juives illégales en Cisjordanie et les attaques militaires en Cisjordanie et à Gaza.

Toutefois, l'adhésion à part entière aux Nations unies ne peut être approuvée que par les 15 membres du Conseil de sécurité, où les cinq membres permanents disposent d'un droit de veto. Pas plus tard que le mois dernier, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution visant à reconnaître pleinement la Palestine en tant qu'État.

Toutefois, même sans l'approbation du Conseil de sécurité pour une adhésion à part entière, les Palestiniens bénéficient désormais de nouveaux avantages. Lors de l'ouverture de l'Assemblée générale en septembre, la Palestine aura le droit de siéger parmi les États membres dans l'ordre alphabétique.

En outre, la Palestine pourra faire des déclarations au nom d'un groupe, coparrainer des propositions, proposer des points à l'ordre du jour provisoire et soulever des motions de procédure.

Les Palestiniens n'auront pas le droit de vote à l'Assemblée générale et ne pourront pas non plus présenter de candidature aux principaux organes des Nations unies, tels que le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social.

Toutefois, les groupes pro-israéliens craignent qu'un vote séparé de l'Assemblée générale ne permette l'élection des Palestiniens au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.

Il pourrait s'agir d'un forum où les violations des droits de l'homme commises par Israël pourraient faire l'objet de poursuites.

Qu'est-ce qu'un vote ?

Neuf pays ont voté contre l'adhésion de la Palestine : les États-Unis, Israël, l'Argentine, la République tchèque, la Micronésie, Nauru, Palau, la Hongrie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

La Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, la France, l'Espagne, la Belgique et plusieurs autres pays d'Europe de l'Est ont soutenu la résolution.

Malgré son soutien sans réserve à Israël pour la fourniture d'armes létales, l'Allemagne s'est abstenue lors du vote, tout comme le Royaume-Uni, le Canada, la Suède et 21 autres pays.

L'abstention, plutôt que l'opposition, pourrait indiquer que ces pays ne peuvent plus refuser la création d'un État palestinien.

Par crainte d'un retour de bâton de la part d'une opinion publique nationale bruyante et peut-être par déférence pour les États-Unis, principal soutien d'Israël, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne se sont abstenus de soutenir la résolution, qui n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité.

Toutefois, même si la Palestine est pleinement reconnue par les Nations unies, cela ne changera rien aux faits sur le terrain. La souveraineté et le territoire palestiniens ne sont pas à l'ordre du jour de ces votes symboliques.

En défendant son vote négatif, l'ambassadeur adjoint des États-Unis, Robert Wood, a affirmé que le statut d'État palestinien ne pouvait être reconnu qu'à l'issue de négociations directes avec Israël.

Les États-Unis et Israël savent parfaitement qu'aucune négociation de ce type n'est sur la table. Et les affirmations de négociations futures ne sont rien d'autre que de la tromperie.

Les États-Unis ont eu trois décennies pour veiller à ce que des négociations aient lieu. Au lieu de cela, plusieurs administrations se sont entendues avec Israël et ont délibérément négligé les négociations.

Au lieu de cela, les États-Unis ont largement récompensé Israël par des ventes d'armes lucratives et un soutien annuel.

Armé jusqu'aux dents par les États-Unis et d'autres nations occidentales, Israël a modifié la réalité sur le terrain et confisqué davantage de terres. Selon Amnesty International, de 1967 à 2017, Israël a saisi 100 000 hectares de terres.

Le vol de plus de 386 kilomètres carrés de terres a réduit le futur État palestinien à moins d'un quart de ce qui avait été désigné en 1948. En mars 2024, 800 hectares supplémentaires de terres palestiniennes ont été confisqués et 3 miles carrés de terres ont été volés.

Lors du vote de la semaine dernière à l'ONU, l'ambassadeur d'Israël, Gilad Erdan, s'est livré à toute une série de pitreries en plus de condamner toutes les nations qui ont voté en faveur de la résolution.

En guise de protestation, il a déchiré la Charte des Nations unies au vu et au su des membres. Erdan est peut-être inconscient du fait que c'est la Charte des Nations unies qu'il a déshonorée qui a donné à Israël le statut d'État.

L'accusation vicieuse d'Erdan selon laquelle l'ONU accueille dans ses rangs un "État terroriste" est d'une grande ironie.

S'il y avait une raison pour que le monde comprenne pourquoi il n'y a pas de paix dans la région, elle pourrait être déduite de l'attitude du représentant israélien à l'ONU et des activités génocidaires d'Israël au cours des sept derniers mois dans la bande de Gaza.

L'Espagne et l'Irlande, ainsi que plusieurs autres États de l'Union européenne, prévoient de reconnaître la Palestine en tant qu'État le 21 mai, selon le responsable de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell. Il reste à savoir quel sera l'impact de cette décision sur les réalités du terrain.

L'attentat d'octobre

Ce qui semble avoir bouleversé la donne, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre 2023.

Après l'échec des négociations avec Israël, le Hamas a attaqué. Cette action semble avoir réveillé un peuple dans une expression de "décolonisation".

Cela a modifié les faits sur le terrain et a permis à un public mondial de prendre connaissance de l'injustice historique infligée aux Palestiniens de manière explicite.

Le génocide caché au fil des décennies était désormais exposé de manière éhontée. Telle est la logique du penseur révolutionnaire martiniquais Frantz Fanon.

Dans son chef-d'œuvre d'action révolutionnaire, Les malheureux de la terre, Fanon a écrit que "la décolonisation est toujours un événement violent".

Le penseur et érudit palestinien Edward Said ne serait peut-être pas d'accord, mais le Hamas semble aujourd'hui représenter une nouvelle génération de résistants.

La résistance est toujours asymétrique, l'avantage militaire revenant à la puissance occupante. Le Hamas porte les marques d'un véritable processus de décolonisation s'il réussit, selon Fanon. Israël est conscient de la menace réelle que représente le Hamas, qui change la donne, et se consacre donc à son anéantissement.

La décolonisation implique la nécessité de remettre en question l'occupation coloniale que l'Autorité palestinienne a facilitée et qui est maintenant un boulet autour de son cou depuis trois décennies.

Fanon a invoqué le verset biblique suivant : « Les derniers seront les premiers : « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers » (Matthieu, 2016). Pour Fanon, les protagonistes s'engagent dans une lutte sanglante où les derniers montent au front.

En octobre dernier, une forme de résistance très différente et dynamique s'est manifestée dans le théâtre palestinien, qui pourrait être la première salve à changer enfin la réalité sur le terrain.

Bien entendu, cette résistance a un coût énorme en termes de vies et de sacrifices palestiniens. Pourtant, les Palestiniens ont deux options : l'esclavage perpétuel ou la décolonisation, comme le dirait Fanon.

Dans un algorithme moral aussi complexe, les votes symboliques à l'ONU peuvent apporter quelque chose, mais ne font pas grand-chose sur le terrain.

À propos de l'auteur : Ebrahim Moosa est Mirza Family Professor of Islamic Thought & Muslim Societies à la Keough School of Global Affairs de l'université de Notre Dame, dans l'Indiana, aux États-Unis.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

