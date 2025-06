La 20e édition de l'exercice militaire multinational "African Lion" a débuté lundi au Maroc sous la direction conjointe des armées marocaine et américaine.

Selon un communiqué de l'armée marocaine, l'exercice se déroulera du 20 au 31 mai dans plusieurs régions du centre et du sud du Maroc, notamment à Ben Guerir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

Considéré comme le plus grand exercice de ce type en Afrique, il rassemble 7 000 éléments des forces armées d'une vingtaine de pays d'Afrique et de pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), indique le communiqué.

L'exercice comprend des exercices tactiques, terrestres, maritimes et aériens combinés de jour et de nuit, un exercice des forces spéciales, des opérations aéroportées et un exercice de planification opérationnelle pour l'état-major de la force opérationnelle.

La première édition de l'exercice African Lion a été lancée en 2007 entre le Maroc et les États-Unis et se tient chaque année avec la participation des armées européennes et africaines.

