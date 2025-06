Le milieu de terrain allemand du Real Madrid, Tony Kroos, a annoncé mardi qu'il prendrait sa retraite après l'Euro 2024.

"Ma carrière de footballeur actif se terminera cet été après l'Euro", a déclaré sur Instagram Kroos, 34 ans, qui a remporté la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne.

Kroos aura disputé 463 matches avec les Merengues, toutes compétitions confondues. Avec la Maison Blanche, il a notamment remporté cinq Ligues des champions (et disputera une nouvelle finale le 1er juin) et quatre championnats d'Espagne.

Toni Kroos est à Madrid depuis 2014 et l'a aidé à remporter 22 titres, dont quatre Coupes d'Europe et quatre championnats d'Espagne.

"Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui restera dans l'histoire du Real Madrid comme l'une des plus grandes légendes de notre club et du football international", a déclaré le club.

L’Allemand a aussi remporté trois fois la Bundesliga avec le Bayern, avec qui il a disputé plus de 200 matches.

Déjà champion du monde avec l'Allemagne (108 sélections), il tentera cet été de remporter l'Euro, son dernier défi après une riche carrière.

