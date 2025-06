La ministre belge du développement, Caroline Gennez, a déclaré mardi que son pays devait être un « pionnier » et reconnaître l'État palestinien « maintenant ».

« La Belgique doit être un pionnier européen et reconnaître l'État palestinien maintenant », a écrit Mme Gennez sur X.

Elle a ajouté : « Un État palestinien à part entière est la seule voie vers la paix et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens. »

Des membres de l'UE, dont la Slovénie, Malte, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, ont déjà annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien.

Auparavant, la ministre belge des affaires étrangères, Hadja Lahbib, avait indiqué que les territoires palestiniens seraient un jour officiellement reconnus.

Dimanche, le Premier ministre irlandais Simon Harris a déclaré que son pays reconnaîtrait un État palestinien d'ici la fin du mois, tout en soulignant qu'il ne cherchait pas à couper les liens avec Israël.

Actes de génocide

Plus de 35 600 Palestiniens ont été tués, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, et près de 79 900 autres ont été blessés depuis octobre dernier à la suite d'une attaque du groupe palestinien Hamas.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de la bande de Gaza sont en ruines et soumis à un blocus paralysant qui les prive de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, qui lui a ordonné de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

