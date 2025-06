Le club anglais de Chelsea et l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, arrivé au début de la saison, "ont décidé d'un commun accord de se séparer", a annoncé mardi la formation de Londres qui a terminé sixième du championnat d'Angleterre.

L'ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain, entre autres, s'était engagé en mai 2023 pour une durée de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

L'Argentin de 52 ans a vécu une première moitié de saison difficile, marquée par une grande irrégularité dans les résultats et par de multiples blessures, notamment celles des recrues Christopher Nkunku et Romeo Lavia, et celle du capitaine Reece James.

Il a su cependant hisser son jeune groupe en finale de la Coupe de la Ligue (défaite contre Liverpool) et redresser la barre au cours de l'année 2024 en Premier League, terminant l'exercice avec une seule défaite, contre Arsenal, sur les 15 derniers matchs.

Qualifié pour l'Europe

La sixième place finale de Chelsea en championnat permettra aux "Blues" de disputer une compétition européenne la saison prochaine, contrairement à cette année. Cela sera en Ligue Conférence, voire en Ligue Europa si le champion d'Angleterre Manchester City remporte également la Coupe d'Angleterre.

"Au nom de tous les employés de Chelsea, nous tenons à exprimer notre gratitude à Mauricio pour les services qu'il a rendus cette saison. Il sera le bienvenu à Stamford Bridge à tout moment et nous lui souhaitons le meilleur dans sa future carrière d'entraîneur", ont déclaré dans un communiqué Laurence Stewart et Paul Winstanley, les co-directeurs sportifs.

Pochettino est le troisième entraîneur principal à quitter Chelsea avant le terme de son contrat depuis l'arrivée de Clearlake Capital et Todd Boehly, après Thomas Tuchel et Graham Potter.

