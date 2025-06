L'Irlande reconnaît l'Etat de Palestine, a annoncé mercredi son Premier ministre Simon Harris, lors d'une conférence de presse conjointe avec Oslo et Madrid.

La Norvège va reconnaître l'existence de l'Etat de Palestine à compter du 28 mai, a pour sa part affirmé le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, malgré les mises en garde du gouvernement israélien.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a ensuite annoncé à son tour, après ses homologues norvégien et irlandais, que l'Espagne reconnaîtra l'Etat de Palestine également le 28 mai.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé le rappel "pour consultations" de ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège suite à la décision des deux pays de reconnaître un Etat palestinien.

"Aujourd’hui, j’envoie un message clair à l'Irlande et à la Norvège: Israël ne restera pas silencieux sur cette question", a menacé le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, cité dans un communiqué de ses services.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait publié un message vidéo à l'adresse de Dublin sur le réseau social X pour l'avertir du fait que "reconnaître un Etat palestinien risque de vous transformer en pion dans les mains de l'Iran" et du Hamas.

La majorité des 193 Etats membres de l'ONU --142, selon l'Autorité palestinienne-- ont à ce jour reconnu l'Etat de Palestine.

