Les manifestants ont aussi exigé l'ouverture des points de passage vers l'enclave palestinienne afin d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire.

La manifestation a été organisée à l'appel du « Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation » devant le bâtiment du Parlement dans la capitale, Rabat, pour dénoncer la guerre israélienne en cours contre Gaza et qui se poursuit pour le huitième mois consécutif.

Selon le correspondant d'Anadolu, lors de ce rassemblement, des dizaines de manifestants ont exigé l'ouverture des passages menant à Gaza et l'envoi rapide de l'aide aux Palestiniens, compte tenu de la situation humanitaire et sociale difficile qu'ils traversent.

Les protestataires ont scandé des slogans tels que « Massacres sionistes, armes américaines ». Ils ont également dénoncé le soutien continu des États-Unis à Israël dans cette guerre par le biais d’armes et d’efforts de renseignement, malgré l’utilisation israélienne continue de ces armes pour bombarder des civils à Gaza.

Ils ont également scandé des slogans louant la fermeté de la résistance à Gaza face à l'armée israélienne, tels que : « Pas de retraite, pas de capitulation... la résistance est en avant », « Gaza est un symbole de fierté » et « Oh ! martyr, repose-toi... nous continuerons la lutte. »

Presque quotidiennement, de nombreuses villes marocaines, dont Rabat, sont marquées par des mobilisations massives de solidarité avec le peuple palestinien, exigeant la fin de la guerre, la levée du siège israélien sur Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël, avec le soutien absolu des États-Unis, mène une guerre contre Gaza, qui a fait plus de 115 000 morts et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus, au milieu d'une destruction massive et d'une famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées.

Israël poursuit la guerre malgré l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU visant à mettre fin immédiatement aux combats, et en dépit du fait que la Cour internationale de Justice exige des mesures immédiates pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza.

