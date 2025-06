Par Marsden Momanyi

En 2018, j'ai eu la chance de rejoindre une équipe de huit personnes issues de trois organisations partenaires qui composent le Programme international de conservation des gorilles.

Le Rwanda Development Board nous a offert gracieusement des permis de suivi des gorilles. Un permis de suivi des gorilles coûte 1 500 dollars américains pour les visiteurs extérieurs à l'Afrique et 200 dollars pour les Africains de l'Est.

Nous avons lentement entrepris l'ascension ardue de la forêt dense et brumeuse du parc national des Volcans, à la recherche d'une des familles de gorilles habituées.

Nous avons suivi attentivement notre guide qui, de temps en temps, devait s'arrêter pour nous frayer un chemin dans les sous-bois épais et enchevêtrés, coupant habilement les lianes entrelacées avec son panga (un outil à lame utilisé pour couper les petites branches et les lianes) alors qu'il se frayait un chemin dans la forêt Afromontane escarpée.

Une rencontre fortuite

Enfin, nous sommes arrivés dans une petite clairière entourée de broussailles et d'arbres dans toutes les directions. Allongés paresseusement sur le sol, un groupe de 12 gorilles de montagne était en train de faire sa sieste.

À l'exception d'un énorme mâle alpha qui grignotait tranquillement quelques brindilles de bambou, que notre guide nous a dit trouver délicieusement enivrantes. Deux juvéniles s'ébattaient béatement au sommet de quelques hautes tiges d'arbre.

Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu petit et insignifiant en présence de ces mammifères beaucoup plus grands et plus forts. Les deux bébés gorilles ont interrompu leur jeu et se sont tournés vers nous, fixant avec curiosité leurs étranges visiteurs qui cliquaient sur leurs téléphones portables et leurs appareils photo reflex numériques.

L'un des bébés a rampé le long de la tige mince et courbée et a fait un saut de perche vers le bas jusqu'à quelques mètres de l'endroit où notre groupe était blotti. Nous étions dos à un épais mur de buissons, sans possibilité de fuite.

Sachant trop bien à quel point ils protègent leurs petits, chacun de nous a reculé doucement et aussi silencieusement que possible jusqu'à ce que nous soyons blottis l'un contre l'autre. Une fois de plus, nous étions dos à un fourré et nous n'avions nulle part où aller.

Le deuxième bébé suivit, atterrissant avec un bruit sourd qui réveilla l'une des femelles endormies, qui tourna le cou et jeta un regard sévère dans notre direction.

Elle se leva et se dirigea lentement dans notre direction, frôlant légèrement les pans de mon imperméable de son épaisse fourrure noire alors qu'elle s'approchait pour emmener les petits en lieu sûr.

J'entendais mon cœur battre dans ma poitrine. Ces brefs moments partagés avec les gorilles n'étaient pas seulement une leçon d'humilité, mais aussi un rappel brutal du fait que nous avons failli perdre ces magnifiques animaux, qui partagent 98 % de notre ADN, et les condamner à l'extinction.

Un rétablissement remarquable

Il y a moins de trente ans, il n'y avait qu'environ 680 gorilles de montagne dans le monde. Aujourd'hui, grâce à des efforts de récupération dévoués et collaboratifs, ils sont plus de 1 000.

Il s'agit d'un rétablissement remarquable, qui a permis d'inverser des décennies de déclin. Ils sont désormais la seule espèce de singe dont la population est sur une trajectoire ascendante.

Suite à l'augmentation constante du nombre de gorilles de montagne, en 2018, l'UICN a révisé leur statut de "en danger critique d'extinction" à "en danger".

Ce succès est en grande partie dû à la collaboration et aux efforts des communautés locales qui vivent aux côtés des gorilles de montagne.

"Nous connaissons la valeur des gorilles de montagne et c'est pourquoi nous les protégeons et les conservons et veillons à ce qu'ils soient en sécurité dans leur habitat", a déclaré à notre équipe Dukundimana Joseline, une agricultrice locale d'un village voisin situé à la lisière du parc.

"Lorsque les touristes visitent le parc, l'argent qu'ils versent profite aux villageois par le biais de projets communautaires. Grâce aux revenus des gorilles de montagne, des maisons ont été construites pour certains membres de la communauté, nous avons maintenant accès à de l'eau propre et salubre, à l'électricité et à de bonnes routes. Les gorilles de montagne valent la peine d'être conservés, ils nous ont permis de sortir de la pauvreté", a-t-elle ajouté.

Un rêve devenu réalité

"J'ai entendu beaucoup de belles histoires sur les gorilles de montagne et les voir pour la première fois était comme un rêve devenu réalité", a déclaré Riwe Emimah.

"Les revenus du tourisme ont été investis dans le développement des infrastructures de notre communauté. Nous disposons désormais de centres de santé dans nos villages et n'avons plus à parcourir de longues distances pour nous faire soigner."

"Avant, nous dépensions 1 500 francs rwandais (environ 1,2 dollar américain) pour le transport, mais il ne nous faut plus que 15 minutes à pied pour nous rendre au centre de santé", a-t-elle déclaré.

Un autre membre de la communauté, Mperanya Jean Damascene, a témoigné de l'augmentation des revenus provenant de la relance de l'économie touristique.

"Dans le passé, je pénétrais illégalement dans le parc pour obtenir des poteaux afin de soutenir mes plants de haricots, risquant souvent d'être attaqué et blessé par des animaux sauvages, souvent pour la modique somme de 500 francs rwandais (environ 40 centimes d'euros)."

"Aujourd'hui, je tire profit de la fabrication et de la vente de produits artisanaux et de meubles artistiques. Une seule chaise se vend à plus de 15 000 francs rwandais (environ 12 dollars américains) et je peux maintenant subvenir aux besoins de ma famille".

Efforts de conservation et défis

Créé en 1991, le Programme international de conservation des gorilles (PICG) est une coalition unique d'organisations internationales de conservation - Conservation International, Fauna & Flora International et WWF - qui unissent leurs forces à celles de partenaires nationaux et locaux pour assurer la survie à long terme des gorilles de montagne, aujourd'hui menacés d'extinction.

Le PICG est détenu localement et fonctionne avec un soutien mondial, facilitant et défendant les meilleures pratiques et les approches adaptatives en matière de tourisme de gorilles de montagne.

Malgré cette incroyable réussite en matière de conservation, les gorilles de montagne sont toujours confrontés à d'énormes défis. Les conflits entre l'homme et la faune sauvage - principalement le pillage des cultures par les buffles, les éléphants et, plus rarement, les gorilles - restent un problème dans l'ensemble de l'aire de répartition des gorilles de montagne.

Le braconnage des gorilles de montagne pour la nourriture est extrêmement rare, mais les collets posés pour attraper les antilopes, les cochons de brousse et d'autres animaux sauvages tuent ou blessent les gorilles de montagne, ce qui met en péril la survie de cette espèce.

Au cours des dernières décennies, l'instabilité politique et les conflits armés dans certaines parties de la région ont rendu l'application de la loi, la surveillance et le développement du tourisme très difficiles.

La capacité des gorilles de montagne à s'adapter à un climat changeant est probablement limitée. Les établissements humains limitent leur potentiel de dispersion et ils sont confrontés à des limitations dues à leur faible variation génétique et à leur taux de reproduction faible et lent.

Le congrès mondial sur les espèces vise à catalyser l'élan et le soutien internationaux en faveur de mesures de rétablissement des espèces et d'efforts de restauration.

L'histoire du gorille de montagne est un exemple puissant de l'impact de la conservation, grâce aux efforts soutenus et dévoués des gardes forestiers, des gestionnaires de parcs, des communautés locales, et grâce à un travail de collaboration continu dans tous les pays de l'aire de répartition.

Nous espérons que l'image des bébés gorilles de montagne enjoués, gravée dans ma mémoire depuis le jour où je les ai rencontrés, deviendra l'exemple à suivre pour le rétablissement d'autres espèces menacées comme elles dans le monde entier.

L'auteur est Marsden Momanyi, responsable de la communication sur la biodiversité au Fonds mondial pour la nature (WWF), la principale organisation de conservation de la faune et de la flore sauvages et des espèces menacées d'extinction.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

