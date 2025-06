Le Maroc et les États-Unis ont signé mardi à Rabat un accord de coopération militaire, ont rapporté des médias locaux.

Ce document définit les orientations pour la mise en œuvre des activités prévues lors de la 13e session du Comité Consultatif de Défense (DCC) maroco-américain, précise l'Agence de presse africaine (APA).

Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et les Etats Unis Celeste Wallander, secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les affaires sécuritaires internationales a effectué une visite de travail au Maroc du 17 au 22 mai en marge de la 13 ème réunion du comité consultatif de défense, précise le site Medias 24.

Elle a été reçu lundi par le général de Corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant de la zone sud, indique le même média, ajoutant que Wallander était accompagnée de Puneet Talwae, ambassadeur des Etats unis à Rabat, de l’attaché de Défense américain accrédité au Maroc et d’une importante délégation militaire.

Avancées notoires

Les deux responsables ont souligné la solidité des liens privilégiés et du partenariat stratégique qui unissent les Etats Unis et le Maroc indique un communiqué de l’Etat général des FAR cité par le même média.

Ils ont également exprimé leur volonté de développer davantage ces relations sécuritaires dans le même esprit d’amitié et de confiance partagée

Les deux responsables ont également témoigné de leur « satisfaction quant au bilan de la coopération militaire bilatérale qui se traduit par des avancées notoires couvrant plusieurs domaines notamment la conclusion d’accords et de mémorandum d’entente, les équipements et l’acquisition de matériel, la formation et les entraînements ainsi que l’organisation d’exercices combinés interarmées", indique la même source.

