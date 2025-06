Par Mazhun Idris

« Nous devons maîtriser le verre », a déclaré Steve Jobs, cofondateur d'Apple Inc., à son chef du design, Jony Ive, en 2006.

Steve Jobs était connu pour être fasciné par les infinies possibilités esthétiques et pratiques d'un matériau dont les origines remontent à 4 000 ans.

« N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire", a-t-il déclaré plus tard à Wendell Weeks, PDG de Corning Inc, en réponse à ce que ce dernier déclarait impossible : produire suffisamment de verre Gorilla trempé en six mois pour lancer le premier iPhone.

Moins de vingt ans plus tard, la technologie a franchi des frontières futuristes et le monde est entré dans une nouvelle ère de durabilité dans laquelle le verre est le matériau écologique de choix pour remplacer le plastique partout où c'est possible.

Cette transition n'est pas seulement symbolique, elle est profondément ancrée dans l'application du verre dans divers secteurs, notamment la construction, l'emballage, l'électronique, l'automobile, les communications et la fabrication de biens de consommation.

La volonté de développement durable stimule la recherche de nouveaux matériaux et de produits à base d'énergie renouvelable. L'une de ces innovations est l'utilisation de feuilles de verre à économie d'énergie dans les bâtiments, qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie et les déchets environnementaux.

« L'économie de l'industrie du verre progresse rapidement en raison de l'intérêt croissant des universités pour les matériaux durables », explique à TRT Afrika le Dr Hadi Ibrahim Bello, spécialiste de la technologie du verre et des silicates à l'université Ahmadu Bello de Zaria, au Nigéria.

Un matériau polyvalent

En tant que membre de la principale institution de recherche sur la technologie du verre au Nigeria et fort de plus de vingt ans d'expérience dans ce domaine, le Dr Bello considère le verre comme l'un des matériaux les plus transformateurs à la disposition de l'humanité.

L'industrie automobile, par exemple, connaît une forte augmentation de la demande de pare-brise intelligents dotés d'une isolation qui permet de modérer la température et la lumière qui pénètrent dans la voiture.

« Dans les emballages de produits de grande consommation et dans le secteur médical, le verre a déjà supplanté le plastique en tant qu'alternative économiquement plus durable et plus respectueuse de l'environnement », explique le Dr Bello.

La pandémie mondiale a encore accéléré la demande de produits en verre dans les domaines pharmaceutique et médical.

Le verre a également de nombreuses autres applications, comme les façades de bâtiments, les ustensiles et les instruments de laboratoire.

Alors que les préoccupations environnementales concernant l'utilisation du plastique augmentent en raison de son faible taux de recyclabilité, les entreprises s'orientent vers une fabrication recyclable et durable.

« Les récentes innovations dans la fabrication du verre, comme la fibre de verre, ont donné naissance à des produits très novateurs, comme le célèbre verre Gorilla pour les smartphones et le dernier né, le verre Tiger », explique le Dr Bello.

Chaîne de valeur du verre

La dynamique du marché mondial des produits en verre industriel et de la verrerie est influencée par des facteurs tels que la qualité et le prix, qui dépendent du développement de la technologie du verre, des processus de fabrication et de l'efficacité du marché.

« En termes simples, le verre est un matériau transparent et amorphe fabriqué à partir de sable siliceux fondu qui est rapidement refroidi pour le rendre rigide. Mais la technologie scientifique de fabrication du verre est complexe", explique M. Bello.

La science des matériaux et l'ingénierie de la fabrication du verre prennent en compte la chimie et la physique du produit final pour déterminer les matières premières appropriées avant même de commencer le processus de fusion.

Parmi les autres éléments essentiels du processus, citons le fonctionnement des fours, le travail à la flamme, l'efficacité énergétique, l'instrumentation et le contrôle des processus, qui requièrent des équipements et des installations spécialisés.

Malgré la forte concurrence des produits étrangers importés en raison des différences de qualité et de prix, les produits verriers locaux sur les marchés africains offrent des designs uniques et une pertinence culturelle.

Le potentiel du Nigeria

Les plus grands centres de production de verre se trouvent aux États-Unis, en Europe et en Asie.

L'Asie, en particulier, est connue pour sa main-d'œuvre qualifiée, moins chère, ce qui en fait une destination attrayante pour les usines de fabrication.

M. Bello estime que l'Afrique doit relever des défis fondamentaux, principalement l'accès à la technologie et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, afin d'exploiter les possibilités de croissance de la fabrication du verre.

Selon un rapport publié en 2021 par https://www.reportlinker.com/, « le marché africain des bouteilles et récipients en verre devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé d'environ 5,67 % entre 2021 et 2026 ».

Cela s'explique par les investissements importants dans la fabrication de produits pharmaceutiques, tels que les flacons et les emballages en verre, en particulier pour la lutte contre le Covid-19.

Des études menées au Nigeria ont montré que de nombreuses régions disposent de matières premières abondantes telles que le sable siliceux, le quartz, le calcaire, le feldspath, le kaolin et le verre recyclé.

Une région de l'État d'Ondo possède, selon les estimations, trois milliards de tonnes de silice. Malgré cela, le Nigeria dépend presque entièrement de l'importation de produits en verre et même de sable siliceux.

L'université Ahmadu Bello propose des programmes de technologie du verre depuis les années 1970 et tente de combler le vide en matière de compétences. Quelques autres universités s'efforcent également de se joindre à l'initiative.

« Il nous a fallu 40 ans pour créer un département indépendant chargé d'organiser des programmes diplômants en technologie du verre et de la silice. C'était en 2017. Nous disposons désormais de fours modernes alimentés au gaz et de fours électriques portables", explique M. Bello.

« Dans la limite de nos capacités, nos étudiants se forment à la verrerie d'atelier, à la production de vaisselle, d'ustensiles de laboratoire et à l'art du verre. Mais nous faisons bien de leur transmettre des connaissances modernes théoriques et pratiques ».

Les étudiants de l'université produisent des verres à boire, des bols et de la verrerie scientifique. Ils explorent également des conceptions et des matériaux innovants dans leur production, en incorporant des thèmes culturels ou contemporains.

