Par Pauline Odhiambo

Dans le secteur de la mode, ce que vous commandez n'est pas toujours ce que vous obtenez, et lorsqu'il s'agit de mode africaine, personne ne peut mettre votre patience à l'épreuve comme un tailleur.

Alors que les retards sont souvent la norme dans la livraison de tenues sur mesure, l'entrepreneuse kenyane Beverlyn Mawia Muthengi a vu une opportunité de combler cette lacune en créant une collection de tenues africaines prêtes à l'emploi, adaptées à toutes les occasions et livrées dans les délais impartis.

Sa collection de prêt-à-porter a permis de styliser la star hollywoodienne Lupita Nyong'o et plusieurs influenceurs célèbres qui ont porté ses créations à l'écran et en dehors.

« J'ai réalisé que la plupart des gens ont des problèmes de confiance lorsqu'il s'agit de traiter avec des tailleurs. N'importe quel habitant de Nairobi peut vous raconter l'histoire d'un tailleur qui l'a laissé tomber. C'est en fait un gros problème dans de nombreux pays africains", explique Beverlyn à TRT Afrika.

« De nombreux Kényans sont également des acheteurs de dernière minute. Nous pouvons être au courant d'un événement quatre mois à l'avance mais commencer à acheter des tenues quelques jours seulement avant l'événement, et c'est ainsi que de nombreuses personnes finissent par être déçues par les tailleurs", ajoute-t-elle.

De nombreux vendeurs en ligne dans le monde entier promettent de livrer des vêtements magnifiquement cousus, mais les acheteurs finissent souvent par être déçus lorsque les vêtements arrivent en ressemblant à des caricatures grossières de ce qui avait été promis.

Le style africain

Avant de créer son entreprise, Beverlyn sauvegardait de nombreuses images de mode inspirée de l'Afrique sur Pinterest, stockant de nombreuses idées de style sur la plateforme sociale jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un tailleur fiable pour exécuter les modèles.

« African Yuva a commencé par une entreprise de crochet appelée Yarn Yuva. Yuva signifie 'maison' en turc et 'fil' en hindi", explique-t-elle. L'idée derrière la marque était de créer un label international de vêtements véhiculant l'idée d'une mode artisanale fabriquée en Afrique.

« Un jour que j'achetais du fil, j'ai rencontré un tailleur qui fabriquait des vêtements à partir de tissus africains. Je lui ai demandé de s'associer à moi et de me confectionner des jupes longues en tissu africain, que je pourrais associer aux hauts en crochet que je fabriquais. C'est ainsi qu'African Yuva a vu le jour en 2017 ».

Beverlyn a posté des photos des vêtements finis sur ses médias sociaux et s'est réveillée avec 8000 followers quelques semaines plus tard.

« C'est à ce moment-là que j'ai su que je tenais quelque chose. Le fait que 8 000 personnes se soient senties obligées de suivre ma page prouvait qu'il y avait une demande pour la mode d'inspiration africaine, et cela m'a vraiment aidée à mieux planifier mon activité", dit-elle.

Elle a commencé à dessiner des tenues inspirées de son propre sens de la mode et a sorti sa première collection en 2018 malgré un budget limité. L'amie de Beverlyn a modélisé toutes les tenues tandis qu'une autre amie a pris des photos de chaque tenue pour les publier sur les plateformes sociales d'African Yuva.

Pour sa collection 2019, Beverly avait économisé suffisamment pour engager un photographe professionnel et même un maquilleur pour la gamme.

Elle se souvient que sa garde-robe s'est cassée en deux sous le poids des nombreux rouleaux de tissus africains qui attendaient d'être transformés en magnifiques motifs. La collection finie a connu un succès immédiat et elle a reçu de nombreuses commandes de tenues sur mesure.

L'inclusion des grandes tailles

« La collection 2019 comprenait une variété d'articles, y compris un style de robe spécifique que nous vendons toujours à ce jour. Nous avons pris des photos de toutes les tenues confectionnées afin que les clientes puissent voir que le produit pouvait leur être livré tel quel, sans les induire en erreur par une publicité mensongère utilisant des photos de stock sur Internet pour vendre l'entreprise", explique-t-elle.

La collection 2019 a également attiré une nouvelle vague de clients des États-Unis et de France, dont certains sont des entreprises de mode intéressées par le stockage de tenues prêtes à l'emploi.

« La plus grande considération que je fais à ce jour avant de sortir un modèle dépend de la possibilité ou non de convenir à la fois aux femmes de petite taille et aux femmes de grande taille », déclare-t-elle. « Cela, associé à la constance de la qualité et de la livraison, m'a permis de conserver ma clientèle ».

Beverlyn a réussi à sortir au moins trois collections par an depuis le lancement de son entreprise, mais en 2020, la pandémie de Covid-19 a menacé de perturber ses résultats.

Elle a attendu le mois d'avril pour sortir sa première collection de 2020, lorsqu'il est devenu évident que la quarantaine poussait de nombreuses personnes à se tourner vers les plateformes en ligne pour faire de la thérapie par le détail.

« J'ai fait des recherches et j'ai découvert que de nombreuses personnes souhaitaient acheter des vêtements confortables à porter pendant la quarantaine. J'ai donc tiré parti de cette situation en créant des vêtements d'intérieur à imprimé africain, des masques et d'autres vêtements qui se sont vendus pendant cette période », explique-t-elle.

« J'ai embauché mon premier employé à temps plein en octobre 2020. J'ai ressenti comme une bénédiction le fait de pouvoir embaucher quelqu'un pendant la période du Covid, où tant de gens ont perdu leur emploi. »

Beverlyn peut désormais se targuer d'avoir une équipe de 14 personnes, dont six tailleurs et un chef de production qui exécutent ses croquis et ses idées de style.

Digne d'Hollywood

« Mes créations sont inspirées par le désir d'être belle et de se sentir bien à tout moment, et mon objectif ultime est donc de créer une marque qui puisse habiller magnifiquement toutes les femmes pour n'importe quelle occasion », explique-t-elle.

En 2021, Lupita Nyong'o a porté l'une des combinaisons de Beverlyn lors d'une interview en direct dans une émission de télévision populaire diffusée aux États-Unis. De nombreuses autres créations de Beverlyn ont été portées par des actrices dans des séries dramatiques diffusées par des sociétés de diffusion en continu dans le monde entier.

« Au départ, je voulais créer une tenue folle pour Lupita, mais j'ai opté pour un modèle prêt à l'emploi qui correspondait tout à fait à son style. Le fait qu'une star mondiale ait porté l'une de nos tenues a confirmé notre présence en tant que marque.

« La plupart des marques créent pour les femmes afin qu'elles soient admirées par les hommes, mais en tant qu'African Yuva, nous créons pour les femmes », explique-t-elle à TRT Afrika. « Il s'agit de créer une marque qui permette aux femmes de s'admirer et de se compléter dans leurs choix de style, tout en se renforçant mutuellement grâce à la mode.

