Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi qu'il avait approuvé 164,6 millions de dollars pour le Rwanda, alors que ce pays d'Afrique de l'Est s'efforce d'atténuer l'impact des inondations meurtrières de l'année dernière.

Environ 76,2 millions de dollars seront déboursés dans le cadre de la Facilité de résilience et de viabilité (FRV), tandis que 88,4 millions de dollars seront mis à disposition dans le cadre de la Facilité de crédit de soutien (FCS).

"Malgré des conditions extérieures difficiles et une consolidation fiscale en cours, l'économie du Rwanda maintient une croissance robuste. À l'avenir, le dosage des politiques devrait donner la priorité à la stabilité macroéconomique et financière, à la viabilité budgétaire et à la restauration des tampons", a indiqué le Fonds.

Le maintien d'une forte dynamique de réforme dans le cadre de la FRS contribuera à renforcer la résilience économique du pays face aux futurs chocs climatiques.

La croissance du PIB réel du Rwanda a dépassé les attentes en 2023 avec 8,2 %, a estimé le FMI, les services, la construction et la reprise de la production de cultures vivrières après les inondations étant les principaux contributeurs.

Le ministre rwandais des finances, Uzziel Ndagijimana, s'est engagé à ce que son gouvernement continue de collaborer étroitement avec le FMI afin de garantir une gestion prudente de l'économie du pays.

