Un alpiniste kényan est mort près du sommet de l'Everest et son guide népalais est porté disparu, a annoncé jeudi un responsable du tourisme. Ce qui porte à au moins trois le nombre de victimes de la saison sur la plus haute montagne du monde.

Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, et son guide népalais Nawang Sherpa, 44 ans, ont perdu le contact mercredi matin, et une équipe de recherche a été déployée sur la montagne de 8 849 m.

« L'équipe a retrouvé l'alpiniste kenyan mort entre le sommet et le pas de Hillary, mais son guide est toujours porté disparu », a déclaré à l'AFP Khim Lal Gautam, chef du bureau local du département du tourisme au camp de base.

Les équipes de recherche continuent également de chercher un alpiniste britannique de 40 ans et un guide népalais de 21 ans qui sont portés disparus depuis mardi matin après l'effondrement d'une cascade de glace alors qu'ils descendaient du sommet de l'Everest.

Lundi, un alpiniste roumain est mort dans sa tente alors qu'il tentait d'escalader le Lhotse, la quatrième plus haute montagne du monde. L'Everest et le Lhotse suivent le même itinéraire jusqu'à ce qu'ils se séparent à environ 7 200 mètres.

Des millions de redevances

Au début du mois, deux alpinistes mongols ont disparu après avoir atteint le sommet de l'Everest et ont été retrouvés morts. Deux autres alpinistes, un Français et un Népalais, sont morts cette saison sur le Makalu, le cinquième plus haut sommet du monde.

Le Népal a délivré plus de 900 permis pour ses montagnes cette année, dont 419 pour l'Everest, ce qui lui a rapporté plus de 5 millions de dollars en redevances. Plus de 500 alpinistes et leurs guides ont déjà atteint le sommet de l'Everest après qu'une équipe de cordistes a atteint le sommet le mois dernier.

Cette année, la Chine a également rouvert la route tibétaine aux étrangers pour la première fois depuis sa fermeture en 2020 en raison de la pandémie. Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille des centaines d'aventuriers chaque printemps, lorsque les températures sont chaudes et les vents généralement calmes.

L'année dernière, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, mais ce fut aussi la saison la plus meurtrière sur la montagne, avec 18 décès.

