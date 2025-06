La plateforme de réseaux sociaux X a ouvert un bureau de représentation en Turquie, a déclaré mercredi le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Abdulkadir Uraloglu.

"L'entreprise X poursuivra ses activités en Turquie avec son bureau de représentation basé à Istanbul", a écrit M. Uraloglu sur X.

M. Uraloglu a représenté la Turquie au Forum international des transports (FIT) à Leipzig, en Allemagne.

« Nous avons réalisé un gain significatif tant au niveau du paiement des impôts en Turquie qu'au niveau de la mise en œuvre de subventions directes », a-t-il déclaré.

« Nous voulons que toutes ces plateformes (de réseaux sociaux) aient des représentants ou des bureaux de représentation dans notre pays, sans faute. »

M. Uraloglu a estimé que X avait mené un processus délicat pour éviter de créer la perception d'un « état d'esprit restrictif » dans l'opinion publique.

« Nous avons averti X à plusieurs reprises. À certains moments, nous avons imposé des interdictions de publicité et mis en garde Twitter, à la fois verbalement et par écrit, d'une manière plus ferme.

"Ces avertissements ont relativement contribué à accélérer le processus", a-t-il ajouté.

