L'humoriste ougandais Joseph Opio a remporté l'Emmy des sports 2024 pour sa contribution exceptionnelle à la production d'une émission de longue durée.

Il s'agit de la deuxième récompense reçue par Opio cette année, après avoir partagé la scène avec l'humoriste sud-africain Trevoh Noah en janvier, lorsque l'émission "The Daily Show With Trevor Noah" a reçu le prix de la meilleure série télévisée de variétés lors de la 75e édition des Emmy Awards.

Opio a écrit plus de 1 200 épisodes de l'émission américaine The Daily Show. Il a toutefois été récemment récompensé pour "The World According to Football", un documentaire en cinq parties rédigé par Opio et narré par Trevor Noah.

Les Sports Emmys sont un prix prestigieux qui récompense les plus brillants acteurs de la radiodiffusion sportive américaine.

Un bon ami, Trevor Noah

Opio a affronté et vaincu de rudes concurrents parmi les géants de la diffusion sportive tels que HBO et ESPN.

"Je tiens à remercier mon bon ami Trevor Noah", a déclaré Opio dans son discours de remerciement. "Pas seulement pour avoir raconté cette série documentaire. Mais aussi pour m'avoir permis de le suivre sans vergogne depuis le tout premier jour où nous nous sommes rencontrés."

La carrière d'Opio a commencé par l'animation d'une émission satirique, LOL Uganda, en 2012.

Il a déménagé à New York après deux saisons de LOL pour poursuivre une carrière dans la comédie, où il a rencontré Trevor Noah et a commencé à travailler en tant que scénariste pour le Daily Show.

