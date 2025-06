Par Pauline Odhiambo

Un bon rire, une blague et un peu d'humour sont comme des médicaments pour l'âme, et pour l'humoriste de Tiktok Mutaka Abdulrahim Burshir, « Funny Nad » pour ses adeptes, le rire est le baume curatif qui atténue la dépression.

Le parcours de Mutaka vers la célébrité virale n'était pourtant pas intentionnel. Il travaillait dans le café Internet de son oncle pendant la pandémie de Covid 19 lorsque l'idée de créer un personnage comique lui est venue.

La période de confinement de la pandémie avait interrompu ses études d'infirmier et Mutaka, attristé par la perte de son oncle et de son grand-père, emportés par le diabète quelques mois auparavant, a cherché à se remonter le moral en jouant la comédie.

Mutaka a enregistré de nombreuses vidéos pendant la période de confinement, la plupart d'entre elles étant des défis de musique de danse qui ont fait fureur sur les médias sociaux.

« Je suis devenu viral après avoir fait plus de 300 vidéos sur TikTok, mais cela n'a jamais été mon intention. Je faisais juste ces vidéos pour moi, comme un moyen de faire face à la dépression et à l'excès de réflexion", explique-t-il à TRT Afrika.

Il a été relativement facile de composer une tenue de scène joyeuse pour son personnage de Funny Nad.

Une chemise et un pantalon marron appartenant à son défunt oncle ont été parmi les premiers éléments choisis et assortis à une cravate noire offerte par un ami. Le tout complété par un manteau légèrement surdimensionné et une paire de chaussures marron appartenant à son père.

Coupe comique

Le seul objet qui s'est « choisi tout seul » est un gobelet en plastique qui est aujourd'hui un élément important du personnage de Funny Nad.

« J'étais en train de filmer un sketch quand j'ai soudain eu soif. J'ai demandé de l'eau à ma petite sœur, qui me l'a apportée dans un petit gobelet en plastique", se souvient Mutaka, qui ajoute que le nom de son personnage comique lui a été inspiré par l'époque où il dansait au lycée sous le nom de “Poppin Nad”. « Avant même de m'en rendre compte, j'avais enregistré tout le sketch avec le gobelet à la main et je ne l'ai remarqué qu'au montage, lorsqu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit.

Il a téléchargé la vidéo, qui est devenue virale quelques heures plus tard, totalisant plus de 3 millions de vues à ce jour.

« Mes fans ont trouvé le gobelet en plastique hilarant, alors j'ai continué à l'utiliser dans tous mes sketches. Il fait désormais partie de ma marque", déclare-t-il.

Il a ensuite ajouté à son costume une casquette à carreaux bleus et blancs, un sac à dos et un sac à provisions.

Un contenu intemporel

Funny Nad a publié plus de 2 000 vidéos sur Tiktok et sur d'autres plateformes sociales, notamment YouTube. Ses vidéos sont principalement des sketches sur l'amour et les relations, un sujet qui, selon lui, trouve un écho auprès du public.

« Si je fais un sketch sur les chagrins d'amour aujourd'hui, même si vous n'avez pas de chagrin d'amour aujourd'hui, je sais que vous aurez peut-être un chagrin d'amour demain, et ce sketch aura une résonance pour vous à ce moment-là », dit-il. « C'est ce qu'il y a de bien dans la création de contenus intemporels qui ne meurent jamais.

Il a progressivement diversifié son contenu pour y inclure des sketches sur l'école et l'expérience professionnelle, adaptant ainsi sa comédie à différents groupes d'âge.

M. Mutaka explique que certains membres de sa famille craignaient au départ que sa carrière d'humoriste ne nuise à ses ambitions d'infirmier, une inquiétude qu'ils ont partagée avec ses parents à mesure que son contenu devenait plus populaire.

« Certains de mes proches pensaient que la comédie me détournerait de mes études d'infirmier, et ils en ont donc parlé à mes parents. Mais lorsque j'ai montré à mes parents le type de contenu que je produisais, ils l'ont trouvé drôle et m'ont beaucoup soutenu", déclare-t-il.

L'un des oncles de Mutaka l'a particulièrement soutenu, persuadé qu'il deviendrait un jour un influenceur de renom.

Un attrait international

Mutaka, qui a obtenu son diplôme d'infirmier en 2024, a en effet rejoint le groupe des influenceurs ougandais qui utilisent leur talent pour toucher des publics variés en promouvant différentes marques.

Il a travaillé avec diverses marques, dont une société internationale de boissons non alcoolisées qui l'a sollicité pour l'aider à élargir son marché en Ouganda.

« Les gens me prennent souvent pour un Sud-Africain, un Nigérian ou un Kényan, et je pense que c'est parce que je rédige mon contenu en anglais, qui est largement parlé dans plusieurs pays africains », explique-t-il. « Environ 40 % des personnes qui me suivent sont sud-africaines. Les Ougandais représentent environ 24 % de mes téléspectateurs, tandis que le reste est réparti entre plusieurs pays.

Jongler entre ses ambitions d'infirmier et sa carrière de comédien a également été « amusant » pour Mutaka. « J'aime vraiment être infirmière parce que j'aime soigner les gens, les faire rire et les voir bien réagir au traitement », déclare cette infirmière diplômée qui travaille bénévolement dans un hôpital public en Ouganda. « Je suis heureuse de pouvoir concilier les soins infirmiers et la comédie, car j'aime aussi créer du contenu.

Mutaka reste motivé par le fait de savoir qu'il peut apporter de la joie et du rire dans ses deux professions.

Récompensé

« Beaucoup de jeunes en Afrique ont des problèmes de santé mentale, alors quand quelqu'un laisse un commentaire sur l'une de mes vidéos en disant que j'ai illuminé sa journée, cela me donne l'énergie nécessaire pour créer d'autres contenus.

Les trolls en ligne ont néanmoins tenté d'atténuer son enthousiasme, mais Mutaka n'a pas lâché prise malgré leurs commentaires négatifs.

« Le harcèlement a été intense, surtout au moment où je suis devenu viral. Certains commentaires étaient très négatifs, à tel point que j'ai eu envie d'abandonner", explique-t-il à TRT Afrika. « J'ai décidé d'ignorer les commentaires négatifs parce que je savais que si je concentrais mon attention sur eux, cette énergie négative grandirait et entraverait ma croissance.

Depuis, Mutaka a été nommé pour de nombreux prix, remportant le titre de « meilleur humoriste » lors des Source of the Nile Awards (SONEA) 2024 en Ouganda et un autre prix décerné par le Premier ministre ougandais du royaume de Busoga.

Son conseil aux jeunes intéressés par la création de contenu : « Soyez disciplinés et cohérents. Choisissez quelque chose qui vous intéresse et que vous aimez naturellement faire, et ne lâchez rien.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp