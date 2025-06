West Ham United a nommé l'ancien entraîneur de l'Espagne et du Real Madrid, Julen Lopetegui, au poste d'entraîneur principal en remplacement de David Moyes, a annoncé jeudi le club de Premier League.

Lopetegui, qui a déjà entraîné les Wolverhampton Wanderers en Premier League, prendra les rênes de West Ham le 1er juillet, après que Moyes a quitté le club de l'est de Londres ce mois-ci par consentement mutuel à l'expiration de son contrat.

Lopetegui a signé un contrat de deux ans avec West Ham, qui a terminé à la neuvième place avec 52 points et a manqué la qualification pour le football européen la saison prochaine après avoir remporté l'Europa Conference League la saison dernière.

"Mon ambition en tant qu'entraîneur est d'être toujours meilleur, d'atteindre des objectifs toujours plus grands, d'encourager et d'améliorer les joueurs, l'équipe, et d'être compétitif parce que le football, c'est ça : être compétitif", a déclaré Lopetegui dans un communiqué.

"Je suis là où je veux être. Je suis ici parce que je veux être ici et pour nous, c'était un jour fantastique quand nous avons conclu notre accord ici parce que notre engagement est à 100 pour cent d'être ici".

Expérience d'entraîneur

Lopetegui, qui a joué à Barcelone et au Real Madrid, mais surtout à Logrones et au Rayo Vallecano, a commencé à entraîner les jeunes Espagnols avant de passer à Vallecano, en deuxième division espagnole, et au club portugais de Porto.

Âgé de 57 ans, il a pris les rênes de l'Espagne en 2016 après le départ à la retraite de Vicente Del Bosque, mais a été licencié deux jours avant la Coupe du monde 2018, après avoir accepté de devenir entraîneur du Real Madrid à l'issue du tournoi.

