Le premier ministre britannique a avoué jeudi qu'aucun vol à destination du Rwanda, expulsant des demandeurs d'asile, ne décollera avant les élections générales du 4 juillet.

Rishi Sunak a déclaré que les vols décolleraient s'il était réélu premier ministre lors des élections générales prévues le 4 juillet.

"Si vous pensez qu'il est important d'arrêter les bateaux, et si vous pensez comme moi qu'il faut une force de dissuasion pour y parvenir, alors je suis le seul à pouvoir le faire", a-t-il déclaré à la BBC.

S'adressant également à la station de radio LBC, le premier ministre a réaffirmé qu'aucun vol ne décollerait avant l'élection, ajoutant : "Le travail de préparation a déjà commencé" : "Le travail de préparation a déjà eu lieu".

Des millions dépensés

La députée travailliste Yvette Cooper, secrétaire d'État à l'intérieur, a déclaré que les commentaires du premier ministre prouvaient que le plan d'expulsion avait été "une escroquerie du début à la fin".

Avec les centaines de millions qu'ils ont dépensés, il serait extraordinaire que les "vols symboliques ne décollent pas début juillet, comme les conservateurs l'avaient prévu", a-t-elle fait remarquer.

Le plan pour le Rwanda a déjà coûté au Royaume-Uni 240 millions de livres sterling (305 millions de dollars) et le coût total devrait être d'au moins 370 millions de livres sterling (470 millions de dollars) sur cinq ans, selon les données officielles.

La politique migratoire, et en particulier le plan controversé du gouvernement pour le Rwanda, sera un sujet clé entre le parti conservateur au pouvoir et le principal parti d'opposition, le parti travailliste, au cours de la campagne électorale qui durera six semaines, jusqu'au 4 juillet.

Migrants clandestins

Entrée en vigueur à la fin du mois d'avril, la loi longuement débattue visant à envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda ouvre la voie à l'expulsion de milliers de demandeurs d'asile en l'espace de quelques semaines.

En janvier de l'année dernière, M. Sunak a déclaré que la lutte contre les traversées de la Manche par des petits bateaux de migrants clandestins figurait parmi les cinq priorités de son gouvernement, étant donné que plus de 45 000 migrants étaient arrivés au Royaume-Uni par cette voie en 2022.

