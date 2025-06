Elu avec 61% des suffrages au premier tour de la présidentielle du 6 mai courant, Mahamat Idriss Déby Itno a prêté serment en tant que président de la République tchadienne pour un mandat de cinq ans, lors d'une cérémonie solennelle, à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'Etat africains et délégations de pays partenaires.

Cette investiture intervient après trois années de transition qu'i l a conduite après la mort de son père, Idriss Déby, dans des affrontements contre les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (Fact), le 20 avril 2021.

A cette occasion Mahamat Idriss Déby s'est engagé "à réduire le train de vie de l'Etat", d'accentuer la lutte contre le "détournement" de fonds et la corruption et de "renforcer le contrôle et les restrictions des circuits des recettes et des dépenses, ainsi que les mécanismes de passation des marchés publics".

Mahamat Idriss Déby Itno, surnommé "MIDI" par ses compatriotes est né le 4 avril 1984. Il a suivi une formation militaire au Tchad puis en France.

Il a été affecté par son père à la Direction générale de Service de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE), corps d'élite des forces armées tchadiennes, avant de devenir général de brigade en mai 2009.

Il a ensuite grimpé les échelons jusqu'à ce qu'il devienne général de corps d'armée en octobre 2018.

Enfin, dès le lendemain de la mort de son père, il est désigné président de la Transition du Tchad, jusqu'à la tenue de la présidentielle du 6 mai courant.

