Les exportations turques ont atteint au cours des douze derniers mois les 255 milliards de dollars dont 15 milliards de dollars dans le secteur sidérurgique, a annoncé l’ambassadeur de Türkiye en Tunisie Ahmet Misbah Demircan.

S’exprimant à l’ouverture d’un forum d’affaire turco-tunisien organisé jeudi à Tunis, Demircan a précisé que les exportations turques vers la Tunisie ont atteint au cours de la même période un milliard et 15 millions de dollars dont 219 millions dans le domaine sidérurgique.

Des chiffres qui illustrent l’importance de ce secteur au sein de l’industrie turque mais aussi en matière de coopération bilatérale entre les deux pays.

La rencontre organisée à l’initiative de l’Association des exportateurs turcs d’acier, a réuni 24 chefs d’entreprises turques et environ 70 chefs d’entreprises tunisiennes, selon l’organisateur tunisien de l’évènement, Skander Haddar.

Le but étant d’atteindre 700 rendez-vous "B2B" entre les professionnels des deux pays, a-t-il ajouté.

Demircam a souligné dans sa déclaration que le but de la Turquie est clair, « il s’agit de renforcer la coopération entre la Türkiye et la Tunisie, un objectif qui ne saura être atteint sans une coopération optimale dans le domaine des affaires », a-t-il souligné.

Il a, en outre, rappelé que « la Türkiye est connue pour son savoir-faire et sa capacité de production industrielle qui lui permet d’établir des investissements durables en Tunisie ».

« La Türkiye occupe la première place en Europe en matière d’industrie sidérurgique », a indiqué pour sa part Armağan Vurdu, Secrétaire général des associations d'exportateurs de minéraux et de métaux d'Istanbul.

S’exprimant dans une déclaration à Anadolu, Vurdu a souligné : « Nous sommes en Tunisie pour le forum d'affaires que nous avons organisé en collaboration avec l'Association des exportateurs d'acier avec la participation de 24 entreprises turques. Nous organisons des forums d'affaires similaires dans de nombreux pays. La Tunisie est un pays important pour nous en raison de sa situation stratégique dans la région africaine et de ses relations historiques profondes avec la Türkiye ».

« La Tunisie est un pays ayant la capacité de permettre à nos entreprises turques d'atterrir sur le continent africain. Notre sidérurgie est un secteur qui a fait ses preuves dans le monde. Nous sommes 8 ème au monde et premier en Europe. Nous avons une part d'environ 15% sur le marché tunisien. Nous visons à étendre notre capacité commerciale ici et à développer les investissements bilatéraux grâce aux réunions d'affaires bilatérales que nous organisons." , a-t-il souligné.

Othman Jarray chef d’une entreprise tunisienne de sidérurgie établie à Kairouan (centre) a déclaré, pour sa part, que l’objectif de sa présence au forum est la recherche d’un partenaire turc avec lequel « on peut investir dans le domaine de l’acier notamment de la construction métallique ».

« D’autant qu’en Tunisie aucune société n’est spécialisée en la matière », a-t-il ajouté dans une déclaration à Anadolu soulignant que la coopération avec un partenaire turc permettra aussi bien un transfert du savoir faire turc et une éventuelle participation au capital.

« J’ai visité la Türkiye cinq fois et participé à cinq salons spécialisés et j’ai pu me rendre compte des développements réalisés dans le domaine sidérurgique », a-t-il ajouté.

D'autres participants ont relevé l'importance d'une telle coopération pour créer des emplois en Tunisie.

