Jeudi, une vidéo a montré un soldat israélien jetant un exemplaire du livre saint musulman, le Coran, dans le feu, dans la bande de Gaza.

La vidéo diffusée par la radio de l'armée israélienne montre le soldat en train de jeter le livre musulman dans le feu.

Aucun détail n'a été fourni quant à la date et au lieu exacts de l'incident.

La radio a déclaré que l'armée israélienne avait ouvert une enquête sur l'incident.

Depuis le début de la guerre de Gaza, les soldats israéliens ont diffusé des vidéos montrant des actes de pillage, d'incendie et de destruction de maisons, des agressions contre des détenus et des graffitis haineux sur les murs des maisons.

L'armée israélienne n'a pas annoncé de mesures à l'encontre des soldats, se contentant de dire que leurs actions "contreviennent aux valeurs de l'armée".

Israël a poursuivi son offensive brutale sur Gaza en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Plus de 35 700 Palestiniens ont été tués à Gaza, en grande majorité des femmes et des enfants, et près de 80 000 autres ont été blessés depuis octobre dernier à la suite d'une attaque du Hamas.

