Les Egyptiens d'Al Ahly et les Tunisiens de l'Espérance s'affronteront samedi au Caire en finale retour de la Ligue des champions de la CAF, après le match aller qui s'était soldé par un score nul et vierge.

1. Al Ahly est en quête d'un quatrième titre consécutif après ses victoires en 2005 et 2006, 2012 et 2013, ainsi qu'en 2020 et 2021. L'Espérance a réalisé l'exploit une fois, en s'imposant en 2018 et 2019.

2. Il s'agit de la 15e finale consécutive depuis 2010 à laquelle participe au moins un club nord-africain, Ahly ayant participé à neuf finales et l'Espérance à cinq. L'Égypte est en tête du classement des victoires en Ligue des champions avec 17, tandis que la Tunisie en compte six.

3. Ahly a accueilli l'Espérance 11 fois à différents stades de la Ligue des champions, avec cinq victoires et six nuls. Le dernier en date est la demi-finale retour de 2023, qu'Ahly a remportée 1-0 grâce à un but d'Hussein el Shahat.

4. Ahly a marqué 19 buts en 13 matches de Ligue des champions cette saison, El Shahat (5) et Mahmoud Kahraba (4) étant les buteurs les plus prolifiques, mais l'Espérance n'en a marqué que neuf, le Brésilien Yan Sasse ayant inscrit trois buts.

5. Si Ahly reste invaincu dans la Ligue des champions 2024 après le match retour, il égalera l'exploit de son équipe de 2005, qui comprenait des stars comme Essam el Hadary, Wael Gomaa, Mohamed Aboutrika, Mohamed Barakat et Emad Moteab.

L'Espérance était invaincue lorsqu'elle a été sacrée championne de l'année 2019.

