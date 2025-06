Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, l'ANC, l'un des derniers mouvements de libération de l'Afrique, est confronté à son test le plus difficile lors des prochaines élections et pourrait, pour la première fois en 30 ans, perdre sa majorité parlementaire, selon les sondages d'opinion.

Pour les jeunes électeurs, il est de plus en plus difficile de faire la part des choses entre les références passées du parti en matière de libération et les difficultés économiques actuelles.

Après avoir mené la lutte contre l'apartheid, le parti subit des pressions en raison d'une économie stagnante, d'un taux de chômage élevé, d'une corruption présumée dans ses rangs et d'une crise de l'électricité qui a paralysé l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

Croissance lente

L'état de l'économie sera sans aucun doute au centre des préoccupations des électeurs qui se rendront dans les bureaux de vote pour les élections générales du 29 mai.

Le rythme de création d'emplois n'a pas suivi l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, ce qui se traduira par un taux de chômage de 32 % en 2023, selon les chiffres de la Banque mondiale publiés le mois dernier.

Le Trésor national a reconnu qu'une croissance annuelle de 0,8 % depuis 2012 n'a pas suffi à réduire la pauvreté et le chômage.

« L'économie n'a pas progressé malgré la pandémie et la crise financière mondiale », a déclaré David Monyae, professeur de sciences politiques.

« L'État lui-même n'a pas été en mesure de faire certaines choses que d'autres États ont pu faire dans ce type de conditions mondiales et nationales.

Les problèmes d'électricité, le manque d'emplois et la faible participation des jeunes à la gouvernance au fil des ans ont provoqué le désenchantement des jeunes électeurs qui ne voteront probablement pas lors des élections, a déclaré Otsile Nkadimeng, responsable d'un groupe de sensibilisation politique pour les jeunes, « SoWeVote ».

Crise de l'électricité

La plupart des jeunes ne se reconnaissent pas dans le gouvernement, explique-t-il à TRT Afrika. Les jeunes ''ne connaissent pas l'ANC comme les libérateurs du pays'', dit Nkadimeng.

M. Nkadimeng exhorte ses camarades jeunes à se rendre aux urnes et à voter lors des élections, malgré les difficultés.

En Afrique du Sud, le ralentissement de la croissance a été en partie provoqué par les pénuries d'électricité qui ont limité l'activité économique depuis 2007. Les centrales électriques du pays vieillissent après des décennies de négligence, et leur réapprovisionnement devrait prendre encore deux ans.

Les coupures d'électricité, connues localement sous le nom de délestage, ont réduit la production minière et manufacturière, qui sont les principaux piliers de l'économie. Le problème a également augmenté le coût des affaires et affecté la prestation de services publics cruciaux.

La Banque mondiale estime que la durée cumulée des coupures, qui durent chacune jusqu'à quatre heures, équivaut à 289 jours pour la seule année 2023.

Cette grave pénurie d'électricité a affecté la reprise économique après la pandémie de Covid-19 qui a frappé le pays le plus durement à travers le continent.

La corruption présumée et le copinage constituent également un problème majeur. En 2022, des rapports accablants issus d'une enquête de quatre ans sur la corruption présumée sous la présidence de l'ancien dirigeant Jacob Zuma ont été remis au président Cyril Ramaphosa.

La dernière affaire en date concerne la présidente de l'Assemblée nationale, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, qui a démissionné de son poste à la suite d'une enquête sur des allégations de corruption au cours de son mandat de ministre de la défense. Elle nie toute malversation.

L'organisme sud-africain de surveillance de la corruption, Corruption Watch, a démenti l'affirmation du président Ramaposa selon laquelle les cas de corruption avaient diminué au cours de son premier mandat.

« Les niveaux de corruption sont en hausse depuis plus d'une décennie », a déclaré Karam Singh, directeur exécutif, au début du mois.

Crimes violents

Le taux de chômage élevé a alimenté la criminalité ainsi que le sentiment anti-étranger.

Le pays a enregistré près de 84 meurtres par jour entre octobre et décembre 2023. En conséquence, les niveaux d'inégalité restent parmi les plus élevés au monde, les Noirs étant les plus touchés.

Un plan d'action national de lutte contre la xénophobie et la discrimination n'a pas permis de réduire les incidents de violence, a déclaré Human Rights Watch ce mois-ci. Elle a averti que la rhétorique anti-immigrés utilisée par les politiciens pendant la campagne électorale risque d'alimenter davantage de violence xénophobe

Le parti d'opposition Democratic Alliance estime que la stagnation économique pourrait persister et aggraver le niveau de vie des Sud-Africains si l'ANC reste au pouvoir.

Mais l'ANC affirme que, dans l'ensemble, il a pris des mesures pour améliorer le bien-être des citoyens au fil des ans et qu'il promet un avenir meilleur.

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), l'Afrique du Sud devrait retrouver son statut de première économie du continent en 2024.

