BARK Air veut dorloter les animaux de compagnie et leurs propriétaires avant même le décollage et a effectué son premier vol de New York à Los Angeles jeudi.

Son PDG, Matt Meeker, explique que l'idée de cette entreprise est née de la difficulté à transporter Hugo, son grand danois.

"Je ne pouvais pas voyager avec lui sur de longues distances et j'ai eu l'idée qu'il devrait y avoir une compagnie aérienne qui s'adresse aux chiens", a déclaré Mme Meeker, qui a également fondé BarkBox, un service d'abonnement à des produits pour chiens appartenant à Bark Inc.

"Nous essayons de réduire leur anxiété et leur stress, afin qu'ils puissent vivre l'expérience la plus confortable et la moins angoissante possible à bord d'un avion".

L'expérience du chien commence par une salle d'attente remplie de friandises et un enregistrement rapide.

BARK Air propose également un spa à bord pour les chiens et un menu comprenant du "champagne pour chiens" et des "barkaccinos".

La compagnie vise à vendre 10 billets par vol pour accueillir 10 chiens, bien que l'avion de luxe puisse accueillir jusqu'à 15 personnes.

Les billets pour une personne et un chien coûtent 8 000 dollars pour un vol international aller simple et 6 000 dollars pour un vol intérieur.

Selon M. Meeker, les prix devraient baisser à l'avenir.

"Nous fonctionnons à perte aujourd'hui pour commencer. L'idée est qu'au fil du temps, nous disposons d'une voie assez claire pour faire baisser les prix pour le consommateur et réduire nos coûts. Et cela se fait à plus grande échelle et en augmentant le nombre de liaisons".

Actuellement, BARK Air assure des liaisons entre New York, Los Angeles et Londres.

La compagnie envisage d'ajouter des vols vers Paris, Milan, Chicago, Seattle et des destinations saisonnières en Floride et en Arizona après avoir reçu 15 000 demandes de nouvelles destinations

"J'espère que nous pourrons créer une expérience qui touchera toutes les familles qui souhaitent voyager avec toute leur famille comme elles le font avec leurs enfants".

