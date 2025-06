Le bilan d'un énorme glissement de terrain dans une région reculée du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée s'est alourdi à plus de 300 morts, a déclaré un législateur samedi.

Aimos Akem, membre du parlement de la province d'Enga, a déclaré que le glissement de terrain qui a frappé la région de Maip-Mulitaka aux premières heures de vendredi a également arraché 1 182 maisons dans la zone rurale LLG, a rapporté le quotidien local PNG Post Courier.

Selon les informations recueillies sur le terrain, le glissement de terrain a enseveli plus de 300 personnes et dévasté six villages de la région.

Le glissement de terrain a détruit le village de Yambili dans la province d'Enga, située à plus de 600 kilomètres (372 miles) au nord-ouest de la capitale Port Moresby.

Mark Ipuia, un dirigeant local et ancien législateur de la région, a déclaré que le village de Yambali était recouvert de gros amas de rochers provoqués par le glissement de terrain meurtrier.

Aide humanitaire

Le bilan des victimes n'a pas encore été confirmé par les services d'urgence.

Le glissement de terrain a également bloqué une route menant à la ville de Porgera, qui abrite une importante mine d'or.

Les États-Unis et l'Australie ont offert séparément leur aide au gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le président Joe Biden et son épouse ont exprimé leur inquiétude pour les populations touchées dans un message.

La ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que Canberra était prête à aider le gouvernement.

