Par Dayo Yussuf

Cette année, la fête du travail en Tanzanie n'était pas une simple célébration de la solidarité de la classe ouvrière le 1er mai. Elle a marqué une étape importante dans le parcours du pays vers l'amélioration des prestations de maternité, avec l'acceptation de principe par le gouvernement d'une proposition visant à accorder un congé supplémentaire aux mères d'enfants prématurés.

L'annonce tant attendue du vice-président du pays, le Dr Philip Mpango, a été accueillie par une vague de soulagement et de joie de la part des militants et des syndicats, soulignant ainsi son impact sur les employés dans tout le pays.

La reconnaissance par le gouvernement des difficultés auxquelles sont confrontés les parents de bébés prématurés, et pour lesquelles ils peuvent avoir besoin d'un soutien supplémentaire, est un aspect encore plus réconfortant de cette évolution.

Les prématurés sont placés dans des unités de soins intensifs où ils sont surveillés 24 heures sur 24 par des spécialistes jusqu'à ce que leur état soit suffisamment stable pour qu'ils puissent rentrer chez eux ou être transférés dans un service de soins généraux.

Cela peut prendre des semaines, voire des mois, et la plupart des contrats de travail ne prévoient pas de congé de maternité supplémentaire pour de telles situations.

« Je tiens à souligner que le congé de maternité est l'un des droits des employés et qu'il est accordé pour une période de 84 jours à une personne qui donne naissance à un enfant, et de 100 jours si elle donne naissance à plus d'un enfant », a déclaré le Dr Mpango dans un communiqué adressé aux travailleurs à l'occasion de la fête du travail.

« Si une employée donne naissance à un ou plusieurs enfants prématurés, le congé de la mère ne commencera pas tant que les médecins ne seront pas pleinement satisfaits de l'état de santé de l'enfant. Nous modifions la loi sur l'emploi et les relations de travail afin d'indiquer clairement que le congé de maternité commence une fois que l'enfant prématuré a terminé la période de soins spéciaux, comme l'ont confirmé les médecins ».

Une cause qui lui tient à cœur

Doris Mollel, militante engagée dans la campagne en faveur d'un congé supplémentaire spécial pour les mères s'occupant d'enfants prématurés, sait de première main ce que cela signifie pour ces parents de bénéficier d'une certaine marge de manœuvre alors qu'ils vivent les affres de la prise de conscience et de l'acceptation. Elle aussi est née prématurément, ce qui l'a profondément rapprochée de la cause.

« Nous nous battons depuis très longtemps pour cela », explique Doris à TRT Afrika. « Nous sommes heureuses d'avoir dépassé le stade de l'activisme, et la balle est maintenant dans le camp du gouvernement pour qu'il adopte cette loi dans l'intérêt des bébés prématurés et de leurs parents.

Les lois existantes sur la maternité ne prennent pas en compte les prématurés, de sorte que les parents sont souvent contraints de faire face seuls aux traumatismes et aux difficultés qu'ils rencontrent. Parfois, ils doivent choisir entre leur travail et les soins à donner à leur bébé.

« Il est triste de constater que même dans la définition d'un nouveau-né, la loi ne considère pas un bébé prématuré comme tel. C'est là qu'il faut commencer à changer les choses pour que les mères qui accouchent avant terme puissent bénéficier de l'aide sociale dans des cas particuliers", déclare Doris.

La complexité de l'accouchement

La définition médicale d'un bébé prématuré est celle d'un bébé né avant 37 semaines de gestation.

Les bébés les plus proches du terme, entre 34 et 36 semaines, sont appelés « prématurés tardifs » et risquent moins de souffrir de complications après la naissance. Ceux qui sont nés entre 25 et 34 semaines sont considérés comme légèrement plus fragiles et sont qualifiés de « modérément prématurés » ou de « très prématurés ».

Les bébés les plus à risque sont ceux qui sont nés à moins de 25 semaines, considérés médicalement comme « extrêmement prématurés ».

Une grossesse normale à terme dure environ 40 semaines. Les bébés prématurés ont souvent des organes sous-développés et peuvent être confrontés à des problèmes de santé nécessitant une attention médicale particulière.

« On ne prévoit pas d'accoucher prématurément. Le bébé arrive par accident. Pour ces femmes, les trois mois de congé de maternité habituels sont donc utilisés pendant qu'elles sont encore à l'hôpital. Certaines restent à l'hôpital pendant trois, quatre ou même six mois", explique Doris.

« Une mère qui accouche normalement peut rentrer chez elle le lendemain et bénéficier de ses trois mois de congé de maternité. Il n'en va pas de même pour une naissance prématurée. »

Le plus grand défi des prématurés est de gérer les complications médicales qui s'ensuivent invariablement.

Les plus courantes sont les problèmes de développement, notamment les problèmes respiratoires dus à des poumons immatures, les difficultés d'alimentation dues à des réflexes de succion et de déglutition ou à un système digestif sous-développés, la difficulté à maintenir la chaleur corporelle, les infections dues à un système immunitaire plus faible et le risque de retard de développement ou d'infirmité motrice cérébrale.

Un filet de sécurité pour les employés

Selon les syndicats, le nouveau régime de congé de maternité, une fois mis en œuvre, contribuerait grandement à garantir l'emploi des parents.

« Les bébés nés à terme pèsent généralement de 2 à 5 kg ou plus. Les bébés prématurés pèsent 1,5 kg ou moins. La mère doit donc ramener le bébé à l'hôpital ou être admise avec l'enfant jusqu'à ce que son poids augmente. Parfois, ces parents sont obligés de prendre des congés sans solde et sont licenciés", explique Doris à TRT Afrika.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur dix bébés, un naît prématurément. Toutes les 40 secondes, un de ces enfants meurt.

Le rapport comprend des estimations actualisées de l'OMS et de l'UNICEF sur la prévalence des naissances prématurées, préparées par l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.

Dans l'ensemble, l'étude révèle que les taux de naissances prématurées n'ont changé dans aucune région du monde au cours de la dernière décennie, et que 152 millions de bébés à risque sont nés prématurément entre 2010 et 2020

La naissance prématurée est la principale cause de mortalité infantile, puisqu'elle est à l'origine de plus d'un décès d'enfant sur cinq avant l'âge de cinq ans.

La proposition de loi tanzanienne attend maintenant d'être lue et approuvée par le Parlement pour être mise en œuvre.

La bonne nouvelle, c'est que la présidente Samia Suluhu Hassan a exprimé son soutien à ce projet, de sorte que son adoption devrait être accélérée.

Parmi les autres changements proposés dans le projet de loi figurent le travail à la demi-journée pour les parents d'enfants prématurés pendant une période de six mois lorsqu'ils reprennent le travail à l'issue de leur congé de maternité, ainsi que l'extension du congé de paternité à sept ou quatorze jours, au lieu des trois jours actuellement prévus dans les conditions d'emploi.

