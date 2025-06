La Turquie a félicité samedi l'Union africaine pour ses 61 ans d'existence.

La Journée de l'Afrique est une commémoration annuelle du 25 mai 1963, date à laquelle les nations africaines se sont réunies pour former l'Organisation de l'unité africaine (OUA), aujourd'hui appelée Union africaine.

"Nous félicitons sincèrement tous nos amis africains à l'occasion de la Journée de l'Afrique du 25 mai, qui marque le 61e anniversaire de la fondation de l'Union africaine, laquelle symbolise l'idéal d'un continent africain intégré et le désir de vivre ensemble dans la tolérance", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

Respect mutuel

"Nos relations avec le continent africain et ses nations, qui revêtent une importance stratégique, sont menées "dans un cadre holistique, institutionnel et systématique, fondé sur les principes du respect mutuel et de l'égalité", ajoute le communiqué.

"L'objectif principal de notre coopération avec les pays africains est de veiller à ce que la paix, la stabilité et le développement s'enracinent dans toute l'Afrique".

Selon la déclaration, Ankara soutiendra les nations africaines "pour les aider à faire entendre leur voix plus forte".

Dans le cadre de la vision d'Ankara pour l'Afrique, la troisième édition de la Conférence ministérielle d'examen Türkiye-Afrique se tiendra cet automne, a déclaré le ministère.

"Joyeuse Journée de l'Afrique", conclut le communiqué.

"L'UA doit se reformer"

Dans une vidéo partagé sur X, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que "l'Afrique s'était libéré du joug colonial et de l'exécrable système d'Apartheid" et que son économie avait connu un essor que "beaucoup de lui ont envié", exhortant, cependant l'organisation à se réformer.

"L’Organisation de l’Unité africaine doit se réformer pour devenir ce que nos pères fondateurs en ont voulu, à savoir un puissant levier d’unité, de libération, d’intégration et de défense de la dignité de l’homme africain", a suggéré M. Faki.

Pour le dirigeant africain, le continent doit aussi relever les défis de la gestion de sa démocraphie notamment la problématique de l'emploi, des crises sécuritaires et humanitaires qui minent certains de ses Etats membres ou encore les changements climatiques.

"La sécurité, l’environnement, le chômage et le recul des valeurs démocratiques requièrent (de notre part) un vrai supplément de mobilisation, de sacrifices et de luttes ordonnées et responsables", a -t-il dit.

Il y a 61 ans jour pour jour, l’OUA, l’Organisation de l’unité africaine - l’ancêtre de l’Union africaine - voit le jour à Addis-Abeba en Ethiopie.

Trente-deux chefs d’État et de gouvernements, à leur tête le panafricaniste président ghanéen Kwame Nkrumah, parviennent enfin à s’entendre autour d’un projet commun.

