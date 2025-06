Par Brian Okoth

Pour vous, il s'agit de Burna Boy. Pour le gouvernement et les agences internationales, il est connu sous son nom de naissance, Damini Ebunoluwa Ogulu.

Le musicien primé est né le 2 juillet 1991 à Port Harcourt, une ville de l'État de Rivers, dans le sud du Nigeria. Burna Boy, qui vient d'une famille de trois enfants, est le seul fils de ses parents.

Il a été élevé dans un foyer de la classe moyenne supérieure. Beaucoup de gens ont découvert Burna Boy en 2012, mais son parcours dans la musique a commencé à l'âge de 10 ans.

La passion de la musique

Bien que ses parents approuvent sa passion pour la musique, ils lui disent qu'il doit d'abord terminer sa scolarité. Burna Boy a fréquenté une école primaire privée à Port Harcourt, puis une école secondaire dans l'État d'Ogun.

Il a terminé ses études secondaires en 2008. La mère de Burna Boy, Bose Ogulu, qui est également le manager du musicien, a déclaré dans une précédente interview que pendant l'enfance de Burna Boy, son fils était toujours entouré de son grand-père pour pouvoir écouter de la musique classique.

Le grand-père était le manager de la star de l'afrobeat, Fela Kuti.

Il signe chez Aristokrat Records

Après le lycée, les parents de Burna Boy l'inscrivent à l'université du Sussex, au Royaume-Uni, pour y suivre un cursus de premier cycle en technologie des médias.

En 2009, Burna Boy est transféré à l'université d'Oxford Brookes pour terminer son cursus en communication avec les médias.

En 2010, le musicien retourne au Nigeria et effectue un stage d'un an dans une station de radio de Port Harcourt.

C'est au cours de son stage qu'il a canalisé son énergie vers la musique. Il signe alors avec Aristokrat Records.

Création de son propre label

En 2012, la chanson « Like to Party » propulse Burna Boy vers la célébrité. Le titre est devenu le premier single de son album intitulé « L.I.F.E », qui est sorti en 2013.

« Yawa Dey », « Always Love You », « Run My Race » et « Tonight » figurent parmi les autres chansons marquantes de l'album.

C'est « Yawa Dey » qui a fait connaître Burna Boy au reste de l'Afrique. Début 2015, l'artiste a quitté Aristokrat Records et a fondé sa propre maison de disques, Spaceship Entertainment.

Le Wembley Arena se remplit à guichets fermés

Sous son label, il a sorti au moins quatre autres albums, qui ont connu un immense succès.

En 2019, Burna Boy est devenu le premier artiste afrobeats à faire salle comble à la Wembley Arena de Londres, au Royaume-Uni.

Son quatrième album studio, « African Giant », sorti en juillet 2019, contient des chansons à succès telles que « Gbona », « On the Low », « Anybody », entre autres.

L'album a été nommé dans la catégorie du meilleur album de musique du monde aux Grammy Awards en 2020. Il a cependant perdu le prix au profit de la chanteuse béninoise Angelique Kidjo.

Gagnant d'un Grammy Award

La même année, Burna Boy enregistre son cinquième album studio intitulé « Twice as Tall ».

L'album a remporté le prix du meilleur album de musique du monde aux Grammy Awards 2021.

Le musicien sortait avec l'artiste britannique Stefflon Don, mais leur relation a pris fin en 2021, après plus de trois ans.

Burna Boy, qui compte au moins 40 millions de followers sur Facebook, Instagram, TikTok et X, a remporté plus de 60 récompenses au cours de sa carrière.

