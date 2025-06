"L'état-major général des Armées informe l'opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) que ce dimanche 26 mai 2024, aux environs de 5 heures 40 mn, des combattants de la katiba Macina ont mené une attaque complexe avec utilisation de deux véhicules kamikazes et de tirs d'obus contre le poste de FAMa de Mourdiah région de Nara", a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook,

Les FAMA précisent que "la prompte réaction et sans répit des FAMa a permis de déjouer cette attaque en infligeant des lourdes pertes en vies humaines et en matériels aux terroristes ".

La même source fait état d'un nombre important de terroristes neutralisés, des dizaines de blessés et des équipements de guerre récupérés.

"Du côté des FAMa on déplore malheureusement cinq (5) morts et une dizaine de blessés et des véhicules touchés par balles et fragments d'obus et par les véhicules kamikazes" note la même source.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays.

