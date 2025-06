Par Danny Shaw

Au début du mois, le matin du 16 mai, la police anti-émeute a brutalement arraché la professeure Tiffany Willoughby-Herard de sa tente alors qu'elle dormait sur le campus de l'université de Californie à Irvine.

Un nombre disproportionné de policiers casqués, armés de matraques et de fusils ont violemment fait irruption dans le campement de solidarité avec Gaza, faisant ce qui a été fait dans des centaines de campements à travers les États-Unis.

Les policiers ont emmené Willoughby-Herard, professeur d'études internationales, menotté, ainsi que d'autres manifestants étudiants et enseignants. Ils ont également détruit l'occupation pacifique.

Alors que la police l'emmenait, les médias l'ont prise d'assaut, lui demandant pourquoi elle s'était engagée dans cet acte de désobéissance civile.

Sa voix et sa réponse ont touché des millions de personnes : " Parce que nous ne pouvons pas avoir une politique étrangère génocidaire dans une démocratie. Quel est mon travail si les étudiants n'ont pas d'avenir ?".

Des millions d'entre nous, qui formons la famille palestinienne mondiale, se sont interrogés : la voix du professeur Willoughby-Herard pourrait-elle faire ce qu'aucune de nos voix n'a pu faire ? Atteindre les Américains qui sont piégés dans les chambres d'écho de CNN et Fox News et dans le déni complet d'un holocauste colonial de vies humaines financé avec l'argent de nos contribuables ?

Des médias américains complices

Les médias d'entreprise ne font qu'un tour. Quoi que dise notre mouvement de millions de personnes, ils nous accusent de haïr le peuple juif. Ils accusent même nos dirigeants juifs antisionistes d'être antisémites.

NY11, ABC, CNN, Fox, the Atlantic et d'autres médias grand public ont interviewé des dizaines de dirigeants du mouvement de solidarité avec la Palestine, dont moi-même.

Peu de mes ou de nos propos ont été diffusés parce que la plupart des médias américains refusent de montrer ce qui se passe réellement sur le terrain à Gaza.

Nous disons " nous nous opposons à la livraison de milliers de bombes allemandes et américaines qu'Israël largue sur une population déshydratée et affamée". Les grands médias rapportent : "les manifestants sont antisémites".

Au cours des quelques semaines qui ont suivi le 7 octobre, Israël a largué l'équivalent de deux bombes nucléaires d'Hiroshima sur Gaza. Dans un rapport récemment publié, les leaders anti-guerre Medea Benjamin et Nicolas Davies documentent le nombre de milliers de bombes larguées chaque jour sur les habitants de Gaza.

Malgré la répression sévère de l'information aux États-Unis, le mouvement de solidarité avec la Palestine s'efforce de documenter le coût humain de la guerre contre Gaza.

Selon le rapport, "alors qu'Israël attaque Rafah, où vivent 1,4 million de personnes déplacées, dont au moins 600 000 enfants, la plupart des avions de guerre qui les bombardent sont des F-16, conçus et fabriqués à l'origine par General Dynamics, mais aujourd'hui par Lockheed Martin à Greenville, en Caroline du Sud.

Les 224 F-16 d'Israël sont depuis longtemps son arme de prédilection pour bombarder les militants et les civils à Gaza, au Liban et en Syrie ".

Quelque 230 jours après le début de la guerre, CNN, MSNBC, le New York Times et l'ensemble des médias occidentaux continuent d'insister sur le fait qu'il s'agit d'une "guerre Israël-Hamas".

Cette guerre génocidaire n'aurait pas été possible sans le contrôle intentionnel de l'information et le lavage de cerveau des populations occidentales, qui pensent que le Hamas est beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité.

Balayage policier

Pour les personnes qui s'élèvent contre la guerre, la peur des attaques de l'État est constante.

La plupart des nuits, lors de nos campements à l'université de Columbia et au City College à New York le mois dernier, un hélicoptère du département de la police de New York (NYPD) planait au-dessus de nous, suffisamment bas pour s'assurer que personne ne dormait.

Un drone s'est déplacé de 10 pieds toutes les cinq secondes au-dessus de centaines d'étudiants campés qui réclamaient de la chaleur et une Palestine libérée de l'apartheid et de l'épuration ethnique. Des menaces ont même été proférées à l'encontre des administrations des universités, fidèles à l'agenda des États-Unis et d'Israël, pour qu'elles fassent appel à la Garde nationale.

Le lourd spectre des massacres d'étudiants de Kent State, Jackson State et Orangeburg, survenus il y a plus de 50 ans, pesait également sur tous les participants.

Dans le tourbillon des rumeurs, la tentation était grande de courir dans tous les sens, comme des poulets à qui l'on aurait coupé la tête. Mais la confiance calme de la direction des étudiants palestiniens et juifs antisionistes a apaisé ces craintes. C'est ce genre d'unité que le sionisme craint le plus.

Tout pour détourner l'attention de Gaza

Il n'est plus facile de protester pacifiquement.

À aucun moment les sionistes n'ont laissé de répit aux campements de nos étudiants. Ils ont encerclé la périphérie, prenant des photos des étudiants en train de prier à l'heure du Maghrib, à 19h58. Ils ont crié des obscénités pendant la prière de l'Isha à 21h23.

Ils ont forcé le passage pour faire valoir les mêmes arguments que ceux que leurs professeurs de maternelle et d'université leur avaient inculqués depuis trois générations. Mais le peuple palestinien ne s'intéresse pas au colonisateur et à ses récits.

Soixante-seize ans de discours sur l'infériorité d'un non-peuple sont partis en fumée le 7 octobre. Les enfants de l'humiliation coloniale sont sortis du camp de concentration.

Si vous n'étiez pas invité à un grand festival de la paix, insisteriez-vous quand même pour y aller ? Feriez-vous irruption dans les traditions de la famille d'un autre ? Les provocateurs ne sont jamais loin.

Ils font irruption dans la communauté sans y être invités. Ils font tout pour détourner l'attention de la guerre et la ramener sur eux. L'ensemble du campement suit leur formation.

« Il ne faut pas entrer en contact avec les sionistes ».

S'ils persistent, les étudiants forment des phalanges de la liberté et chantent des chansons sur les droits civiques jusqu'à ce que les sionistes s'ennuient et cherchent comment essayer d'intimider et d'humilier ensuite.

Dans la mer de keffiehs, des centaines de "journalistes" vont et viennent, à l'affût de tout ce qui peut être transformé en trope antisémite.

Des informateurs et des provocateurs infiltrés dans le rassemblement extérieur se sont livrés à un sketch antisémite devant les caméras baveuses.

Dans une scène totalement étrangère à l'essence du mouvement palestinien, deux prétendus étudiants ont demandé de l'argent à un "étudiant juif" en échange de la non-destruction d'un drapeau israélien en lambeaux et brûlé.

Cette scène dégoûtante visait à diaboliser davantage le mouvement de masse naissant. Les sionistes, qui jouissent d'un statut privilégié, ont insisté pour que tout tourne autour d'eux et de leur narcissisme colonial. Tout pour détourner l'attention de Gaza. L'âme juive historique reste coincée entre deux holocaustes

À l'UCLA, des foules sionistes ont battu des manifestants pacifiques avec des bâtons métalliques et des battes et les ont attaqués avec du gaz poivré et d'autres armes. La police a regardé avant d'attaquer elle-même le campement.

Le sioniste se croit supérieur à ses voisins. Le camp a insisté pour ne pas céder le contrôle de la narration aux génocidaires.

Ne pas entrer en contact avec les provocateurs sionistes reste la règle n° 1.

Leçons apprises

Après une longue journée de formation à la désobéissance civile et d'éducation anticoloniale au campement de Columbia, j'ai pris les notes suivantes :

Il n'y a pas eu une seule goutte d'alcool. Il n'y a pas eu d'odeur d'herbe. Il n'y a pas eu un seul incident de miction en public. La discipline est maximale et l'accent est mis sur Gaza, ainsi que sur la demande non négociable de désinvestissement de Columbia du régime d'apartheid israélien. Les étudiants s'en tiennent à leurs revendications, que l'empire médiatique occidental tente de faire passer pour juvéniles, naïves et remplies de haine.

Quel honneur d'être le témoin de l'assurance inébranlable et de la camaraderie la plus aguerrie de ces étudiants. Ces revendications sont ancrées dans la vérité la plus haute : tous les êtres humains ont droit à la vie, à la dignité et à l'autodétermination.

La Palestine est notre boussole morale. Devant les équipes du SWAT, une étudiante en deuxième année d'anglais a pensé à appeler ses parents à Long Island pour leur dire qu'elle les aimait. Mais cette idée a rapidement été reléguée aux confins de son esprit.

Il s'agissait d'un moment intérieur entre camarades que personne dans le monde extérieur ne pourrait jamais comprendre. La camaraderie était le mot d'ordre. À une génération de distance des protagonistes, j'ai regardé autour de moi les beaux leaders. Leur passion les poussait à aller de l'avant. Qui écrirait un jour des mémoires et réaliserait des documentaires sur ce moment ?

Le vrombissement de l'hélicoptère et le silence du drone au-dessus se moquaient de nous et de nos principes. La police anti-émeute, phalange d'hommes et de femmes armés, attendait l'ordre d'ouvrir la tête des « geeks ».

La police de New York a formé un mur bleu de répression armé d'ignorance, d'intérêt personnel et d'armes à feu. Toutes les formations à la diversité des maires Bill de Blasio et Eric Adams se sont résumées à du fascisme pur et simple.

Malgré toutes les arrestations, ou peut-être en partie à cause d'elles, le vent tourne alors que le sionisme s'isole chaque jour un peu plus de l'humanité.

Pour la première fois de son histoire, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, du ministre de la défense Yoav Gallant et d'autres hauts fonctionnaires responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza.

Les étudiants déchirent leurs diplômes. Des hauts fonctionnaires de l'administration du président américain Joe Biden démissionnent, notamment Lily Greenberg Call, la première personnalité juive à protester et à démissionner en raison de la guerre.

Les universités, sous la pression des donateurs et du gouvernement, licencient les professeurs qui s'expriment. Des millions d'entre nous font des sacrifices pour mettre fin au génocide colonial d'un peuple indigène qui dure depuis 76 ans.

Aux combattants anticoloniaux qui ont l'âge de nos enfants à travers le monde : Continuez ! Continuez à vous battre ! C'est votre droit de vous rebeller ! Saisissez l'occasion ! Continuez à montrer la voie ! Gaza vous voit !

"La Palestine est notre boussole morale" !

À propos de l'auteur : Danny Shaw a obtenu une licence en sociologie et en études latino-américaines à l'université de Columbia en 2000. En 2006, il a obtenu un master en affaires internationales avec une spécialisation en études sud-américaines et caribéennes à l'École des affaires internationales et publiques de Columbia. Après avoir enseigné pendant 18 ans dans le département d'études latino-américaines et latines du John Jay College of Criminal Justice, il a été licencié pour ses publications sur les médias sociaux et pour avoir aidé à organiser des manifestations contre le génocide israélo-américain à Gaza. Il campait avec les centaines d'étudiants, de professeurs, d'anciens élèves et de membres du personnel qui constituaient le Columbia Gaza Solidarity Encampment (campement de solidarité avec Gaza).

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

