Par Edward Qorro

Niché à l'ombre du mont Meru en Tanzanie, le village de Nadosoito, dans la circonscription de Muriet à Arusha, offre une image de tranquillité typique de la campagne.

Ici, la journée de Lightness Mollel se termine comme elle commence : en prenant soin de sa paire d'ânes et en la remerciant.

Alors que le soleil se couche à l'horizon, cette mère de trois enfants offre un seau d'eau à ses compagnons fatigués après une journée épuisante dans la chaleur de l'été. Elle les caresse ensuite affectueusement, comme pour leur dire ce qu'ils représentent pour sa famille.

Les ânes sont la bouée de sauvetage de Lightness, car ils transportent des sacs de charbon de bois du village de Mirongoine jusqu'aux rues animées d'Arusha, où elle les vend à ses clients.

La routine quotidienne de 16 km laisse parfois les ânes avec des cicatrices sur le dos et des plaies sur la croupe.

En les regardant, Lightness se sent souvent coupable, mais elle n'a apparemment pas le choix. Il en va de même pour des dizaines d'autres femmes masaï des zones urbaines de Tanzanie qui dépendent de ces bêtes de somme pour leur subsistance.

"C'est notre réalité - une lutte constante pour subvenir aux besoins de nos familles", explique Lightness à TRT Afrika.

Mais contrairement à Lightness, tout le monde ne se préoccupe pas autant des animaux qui font partie intégrante de leur survie.

À Arusha et dans ses environs, les ânes blessés, à peine capables de marcher avec de lourdes charges, sont monnaie courante. Leurs blessures ouvertes et leur démarche instable suggèrent également une possible cruauté à l'égard de ces animaux qui ne se plaignent pas.

"Un âne est un élément important du cycle de vie dans ces régions. Malheureusement, la plupart des gens ne semblent pas réaliser qu'il est tout aussi crucial de les maintenir en bonne santé", déclare Livingstone Masija, directeur exécutif de la Société pour la protection des animaux d'Arusha (ASPA).

Commerce illégal de peaux

Malgré leur importance pour les communautés locales, les ânes sont abattus pour leur peau.

Le Donkey Sanctuary, une organisation basée au Royaume-Uni, rapporte qu'au moins 5,9 millions d'ânes sont abattus chaque année pour répondre à la demande croissante d'ejiao, un médicament traditionnel chinois produit à partir de collagène extrait de la peau animale.

Ce chiffre, que le Sanctuaire des ânes qualifie d'estimation conservatrice, devrait atteindre 6,7 millions d'ici à 2027.

L'industrie de l'ejiao a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie. Le collagène extrait est mélangé à des herbes et à d'autres ingrédients pour créer des barres, des pilules ou des liquides destinés à des biens de consommation ou à des produits de beauté.

Entre 2013 et 2016, la production annuelle d'ejiao est passée de 3 200 à 5 600 tonnes, soit une croissance annuelle de plus de 20 %. Les rapports de l'industrie montrent que la production d'ejiao a augmenté de 160 % entre 2016 et 2021.

Les nouveaux chiffres figurent dans Donkeys in Global Trade, un rapport qui formule clairement des recommandations à l'intention des industries et des gouvernements pour qu'ils prennent des mesures qui contribueraient à mettre fin à ce commerce.

En raison du déclin rapide de la population d'ânes en Chine, les agents du commerce de la peau ciblent les ânes vulnérables et les communautés qui en dépendent en Afrique et dans d'autres parties du monde.

"Les pays africains sont les plus touchés par cette menace, en plus de l'Amérique du Sud", explique M. Masija.

Préoccupée par le nombre d'ânes tués, l'Union africaine (UA) a interdit le commerce de peaux d'ânes en février dernier, mettant ainsi fin à des années d'abattage légal de centaines de milliers d'animaux sur tout le continent.

L'interdiction a été prononcée lorsque les chefs d'État de l'UA se sont réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour la 37e session ordinaire de l'assemblée du bloc continental, afin de ratifier une série de motions.

"Nous nous félicitons de la décision de l'UA. Il nous incombe maintenant de sensibiliser les communautés à la nécessité de prendre soin de ces créatures", déclare Masija.

Protection de la selle

L'ASPA a lancé quelques initiatives visant à protéger les ânes contre les mauvais traitements, intentionnels ou non.

L'institution forme des propriétaires comme Lightness à la fabrication de selles de bât qui protègent les animaux des blessures subies en portant de lourdes charges.

Les marchandises placées directement sur le dos de l'âne ou sur une selle de bât mal ajustée qui frotte contre la peau de l'animal provoquent souvent des blessures mortelles.

"Nous avons été formées à la fabrication de ces selles de bât et je suis heureuse de constater qu'elles contribuent grandement à la protection de nos ânes", déclare Lightness, qui défend la cause du bien-être des ânes dans son village.

Outre la fabrication de selles de bât appropriées pour sa paire d'ânes, Lightness s'est lancée dans une activité secondaire qui lui permet de gagner de l'argent. Ses selles de bât sont vendues au prix de 10 000 shillings l'unité, soit 4 dollars américains.

"Il est gratifiant de voir que les communautés adoptent rapidement cette initiative. Grâce à ces selles, nous ne nous inquiétons plus du bien-être des ânes", explique-t-elle à TRT Afrika.

