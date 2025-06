Après des mois de négociation, le gouvernement malien a acquis pour un dollar symbolique cette mine d'or au profit de la compagnie nationale SOREM-SA.

La société malienne Entreprise Générale Traoré et Frères SARL (EGTF) a lancé une procédure d’arbitrage afin de récupérer 12,84 milliards FCFA, soit 21,26 millions $, auprès de Firefinch.

C’est l’annonce faite le 27 mai par la compagnie minière australienne assignée en justice pour des impayés liés à des services de sous-traitance fournis à la mine d’or Morila à partir de 2021.

Selon Firefinch, cité par l'agence Ecofin, EGTF a aussi mentionné dans sa plainte l’ex-filiale locale de la société australienne, Morila SA, dont la propriété a été récemment transférée à l’État pour un dollar symbolique.

Firefinch a en effet cessé de financer la mine d’or de Morila en 2022, invoquant notamment des problèmes de liquidités et envisageant la vente de l’actif.

Le gouvernement a bloqué cette vente et, au bout de mois de négociations, obtenu le transfert de la propriété de la mine à la Société de Recherche et d’Exploitation des Ressources Minérales du Mali (SOREM-SA).

"Firefinch n’est pas partie au contrat de services miniers [et n’est pas non plus lié par les dispositions d’arbitrage qu’il contient] et il n’existe aucun accord entre Firefinch et Morila SA qui obligerait Firefinch à honorer les dettes ou autres engagements de Morila SA", explique désormais la compagnie.

La mine de Morila a été longtemps un important contributeur à la production nationale d’or au Mali, avec plus de 7,5 millions d’onces (+200 tonnes) d’or livrées au cours de ses deux décennies d’existence.

