Les armées de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que celles du Togo et du Tchad prennent part à un exercice conjoint dans la localité nigérienne de Tillia (nord-ouest), près de la frontière malienne, a rapporté une source militaire nigérienne.

"Depuis le 20 mai 2024, un exercice national d'envergure, baptisé TARHA NAKAL, qui veut dire "amour de la patrie" en langue tamsheq, est en cours dans la région de Tillia, au centre de formation des forces spéciales", a rapporté le bulletin des opérations des Forces armées nigériennes (FAN) diffusé à la télévision publique.

"Cet exercice, supervisé par les plus hautes autorités, vise à renforcer l'interopérabilité et la coopération entre les forces militaires des pays participants", a ajouté la même source précisant que cet exercice prendra fin le 03 juin prochain et réunit les forces armées du Burkina Faso, du Mali, du Togo, du Tchad et du Niger.

Manoeuvres tactiques et activités sociales

En plus des "manœuvres tactiques", l'exercice comprend aussi des activités sociales au profit des populations locales, dont des consultations médicales et des opérations chirurgicales.

Tous confrontés au terrorisme, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont engagés, depuis quelques mois, dans une lutte commune contre ce phénomène, après avoir demandé et obtenu le départ des troupes françaises.

Réunis le 06 mars dernier à Niamey, les responsables militaires de ces trois pays ont décidé de "fédérer les forces pour relever les défis sécuritaires".

