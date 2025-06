La Chine et la Guinée équatoriale ont annoncé mardi le renforcement de leurs relations bilatérales pour en faire un "partenariat stratégique global de coopération".

L'annonce a été faite au cours d'une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue de Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema, qui se trouve à Pékin pour une visite d'État, a indiqué la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying dans un communiqué publié le X.

"La Chine et la Guinée équatoriale se sont serré les coudes contre vents et marées, se sont soutenues fermement sur les questions relatives à leurs intérêts fondamentaux et préoccupations majeures respectifs, et ont forgé une amitié forte et profonde", indique le communiqué.

"Un tel soutien mutuel est un exemple frappant de la véritable amitié entre la Chine et les pays africains dans la poursuite d'un développement commun", peut-on également lire.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp