L’ancien chef du Mossad, l’agence israélienne de renseignement extérieur, aurait menacé une procureure en chef de la Cour pénale internationale (CPI) lors d’une série de réunions secrètes au cours desquelles il aurait tenté de faire pression sur elle pour qu’elle abandonne une enquête sur des crimes de guerre, révèle The Guardian.

Les contacts secrets de Yossi Cohen avec Fatou Bensouda, alors procureure de la CPI, ont eu lieu dans les années qui ont précédé sa décision d’ouvrir une enquête formelle sur des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés dans les territoires palestiniens occupés.

Cette enquête, lancée en 2021, a culminé la semaine dernière lorsque le successeur de Bensouda, Karim Khan, a annoncé qu’il cherchait à obtenir un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, concernant la conduite du pays dans sa guerre à Gaza.

La décision du procureur de demander à la chambre préliminaire de la CPI des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, aux côtés de trois dirigeants du Hamas, est une issue que l’establishment militaire et politique israélien craint depuis longtemps.

L’implication personnelle de Cohen dans l’opération contre la CPI a eu lieu alors qu’il était directeur du Mossad. Ses activités ont été autorisées à un niveau élevé et justifiées par le fait que le tribunal représentait une menace de poursuites contre le personnel militaire, selon un haut responsable israélien cité par la publication britannique.

Une autre source israélienne informée de l’opération contre Bensouda a déclaré à The Guardian que l’objectif du Mossad était de compromettre la procureure ou de l’enrôler comme quelqu’un qui coopérerait avec les demandes d’Israël.

Une troisième source proche de l’opération a déclaré que Cohen agissait en tant que “messager officieux” de Netanyahu.

Cohen, qui était à l’époque l’un des alliés les plus proches de Netanyahu, a personnellement dirigé l’implication du Mossad dans une campagne de près d’une décennie menée par le pays pour saper la Cour.

Quatre sources ont confirmé que Bensouda avait informé un petit groupe de hauts responsables de la CPI des tentatives de Cohen pour l’influencer, au milieu d’inquiétudes quant à la nature de plus en plus persistante et menaçante de son comportement.

Trois de ces sources étaient au courant des révélations formelles de Bensouda à la CPI sur cette affaire. Elles ont déclaré qu’elle avait révélé que Cohen avait fait pression sur elle à plusieurs reprises pour qu’elle ne procède pas à une enquête criminelle dans l’affaire Palestine de la CPI.

Selon des témoignages partagés avec des responsables de la CPI, il lui aurait dit : “Vous devriez nous aider et nous laisser prendre soin de vous. Vous ne voulez pas vous lancer dans des activités qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille”.

Une personne informée des activités de Cohen a déclaré qu’il avait utilisé des “tactiques méprisables” contre Bensouda dans le cadre d’une tentative finalement infructueuse de l’intimider et de l’influencer. Ils ont comparé son comportement à du “harcèlement”.

Le Mossad s’est également vivement intéressé aux membres de la famille de Bensouda et a obtenu des transcriptions d’enregistrements secrets de son mari, selon deux sources ayant une connaissance directe de la situation. Les responsables israéliens ont ensuite tenté d’utiliser ces informations pour discréditer la procureure.

Contacté par The Guardian, un porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré : “Les questions qui nous ont été transmises regorgent de nombreuses allégations fausses et infondées destinées à nuire à l’État d’Israël”. Cohen n'a pas répondu à une demande de commentaire. Bensouda a refusé de commenter.

The Guardian a également indiqué que dans ses efforts pour influencer Bensouda, Israël a reçu le soutien d’un allié improbable : Joseph Kabila, l’ancien président de la République démocratique du Congo, qui a joué un rôle de soutien dans le complot.

