Les Sud-Africains se rendent aux urnes ce mercredi pour élire les législateurs nationaux et provinciaux, dans un scrutin qui s'annonce comme le plus serré depuis les premières élections démocratiques post-apartheid de 1994.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, heure locale, et fermeront à 21 heures.

Plus de 27 millions d'électeurs sont inscrits dans ce pays de 62 millions d'habitants.

Des foules de personnes s'apprêtant à voter attendaient dans certains quartiers de Johannesburg dès 6h30 du matin, malgré le froid.

Les Sud-Africains votent pour les législateurs des Assemblées provinciales et pour 400 membres du Parlement, l'Assemblée nationale. Le vote se fait sur la base des partis qui obtiennent des sièges au Parlement.

Ces législateurs nationaux élisent ensuite le président.

Désir de changement

Un nombre record de 70 partis politiques enregistrés sont en lice pour ces élections, mais tous les regards sont tournés vers le parti au pouvoir, le Co ngrès national africain (ANC), l'Alliance démocratique (DA), la plus grande force d'opposition au Parlement, et le parti des Combattants pour la liberté économique (EFF), qui arrive en troisième position.

« Je veux voir du changement dans mon pays. Le taux de chômage, la criminalité et la corruption sont élevés. J'espère que mon vote apportera du changement", a déclaré à Anadolu Nkosi Maluleke, un habitant de Soweto, après avoir voté.

Une autre électrice, qui n'a pas donné son nom, a confié à Anadolu avoir voté parce que cela relève de son droit démocratique. "Pendant l'apartheid, nous n'avons jamais eu l'occasion de voter, maintenant nous le faisons et notre vote compte", a-t-elle déclaré.

L'ANC, autrefois dirigé par Nelson Mandela, au pouvoir depuis trois décennies, est au pied du mur : les experts et les sondages d'opinion estiment qu'il pourrait ne pas obtenir les 51 % requis pour gouverner sans former de coalition.

C'est également la première fois dans l'histoire du pays qu'un ancien président de l'ANC, qui dirige l'Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie en 1994, dirige un parti d'opposition qui défie son ancien groupe. Jacob Zuma, 82 ans, a ncien dirigeant de l'ANC ayant effectué deux mandats à la tête de l'Afrique du Sud, soutient le parti politique Umkonto We sizwe (MK), considéré comme une menace pour l'ANC.

