Par Ahmet Furkan Ozyakar

La mort du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre des affaires étrangères Hossein Amirabdollahian dans un accident d'hélicoptère a précipité les questions concernant la trajectoire future de la politique étrangère de l'Iran et les ramifications diplomatiques qui pourraient en découler.

En moins de trois ans de mandat, M. Raïssi a donné la priorité au développement de la politique étrangère de l'Iran en ce qui concerne les relations politiques et économiques avec les pays non occidentaux afin d'alléger la pression exercée sur l'économie iranienne par les sanctions américaines.

À cette fin, l'administration Raïssi a poursuivi une politique étrangère proactive en relançant la politique du « regard vers l'Est », en améliorant les relations bilatérales avec la Russie et la Chine et en effectuant des visites officielles en Amérique latine et en Afrique.

Grâce à ces efforts diplomatiques, l'Iran a obtenu l'année dernière le statut de membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et a rejoint le groupe des BRICS.

En outre, l'administration de M. Raïssi a considérablement renforcé les relations de l'Iran avec la Russie, en particulier en termes de coopération et de soutien militaires, notamment en fournissant des drones Shahed pendant le conflit en cours en Ukraine.

Dans le contexte de la politique régionale, l'Iran en 2023 a fait des progrès substantiels vers un rapprochement avec l'Arabie Saoudite avec la médiation de la Chine. Les engagements diplomatiques se sont également étendus à l'Égypte, avec des réunions entre des responsables iraniens et le président Abdel Fattah El Sisi.

Ces efforts s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à rétablir et à renforcer l'influence et les relations de l'Iran au Moyen-Orient.

Bien que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, et le CGRI soient les principaux décideurs en matière de politique étrangère, l'absence du défunt ministre des affaires étrangères Abdollahian pourrait avoir des conséquences plus profondes que celle de M. Raïssi.

Décrit par le législateur conservateur Ali Alizadeh comme le « Soleimani de la diplomatie », il était une figure conservatrice centrale, bénéficiant du soutien du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Au milieu des troubles régionaux, il a contribué à façonner l'influence croissante de l'Iran au Moyen-Orient. Par rapport à son prédécesseur, Javad Zarif, le ministère des affaires étrangères d'Abdollahian a donné la priorité aux relations avec le Moyen-Orient et a procédé à une réintégration diplomatique stratégique dans la région.

La nomination d'un ministre des affaires étrangères similaire à Abdollahian en termes d'expertise et de compréhension de la région pourrait aider l'Iran à atténuer les perturbations diplomatiques, notamment en ce qui concerne la poursuite du processus de rapprochement avec l'Arabie saoudite et l'Égypte.

À quoi faut-il s'attendre ?

Les implications diplomatiques de la mort de Raïssi et d'Abdollahian devraient être importantes dans quatre domaines.

Premièrement, le soutien de l'Iran à l'axe de la résistance, jugé essentiel pour la sécurité nationale, restera probablement une pierre angulaire de sa politique étrangère.

Ce soutien comprend l'appui à Bachar al Assad en Syrie, au Hezbollah au Liban, au Hamas en Palestine, aux Forces de mobilisation populaire en Irak et aux Houthis au Yémen.

Deuxièmement, la position de l'Iran sur la question palestinienne et son soutien au Hamas resteront intacts sous la nouvelle administration. Troisièmement, les relations économiques et militaires de l'Iran, en particulier avec la Russie et la Chine, sont appelées à se développer davantage.

Enfin, la négociation d'un retour à l'accord nucléaire reste un défi permanent. Par conséquent, le nouveau gouvernement continuera probablement à rechercher de nouvelles négociations nucléaires, en particulier à la lumière des prochaines élections présidentielles aux États-Unis.

L'impact de ces changements diplomatiques devrait être double : il impliquera à la fois la continuité et la révision potentielle des stratégies de politique étrangère existantes. En ce qui concerne la continuité, le maintien et la consolidation de l'axe de la résistance seront essentiels.

Depuis le printemps arabe de 2011, la politique étrangère de l'Iran a été fortement axée sur la sauvegarde de la sécurité nationale, une approche qui ne devrait pas changer. En outre, il sera essentiel pour la nouvelle administration de favoriser et d'améliorer les relations avec la Russie et la Chine.

Juste avant l'accident d'hélicoptère, le dernier développement diplomatique notable de l'ère Raïssi s'est produit lors de l'ouverture du barrage de Qiz Kalesi à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan.

Après la deuxième guerre du Karabakh, le gouvernement iranien avait critiqué avec véhémence l'ouverture du corridor de Zangezur, qui offre une voie de transit directe entre l'Azerbaïdjan et le Nakkchivan et contourne à la fois l'Iran et l'Arménie.

L'inauguration du barrage a encouragé les deux parties à faire progresser les relations bilatérales. S'appuyant sur l'héritage de la mission diplomatique de Raisi, la nouvelle administration est susceptible de faire progresser les relations avec l'Azerbaïdjan.

Dans le système politique iranien, Khamenei détient l'autorité suprême dans toutes les affaires importantes de l'État, tandis que le CGRI exerce également un pouvoir considérable.

Cette structure limite considérablement le pouvoir et l'influence du président. Par conséquent, malgré l'élection d'un nouveau président et la nomination d'un nouveau ministre des affaires étrangères, les principales stratégies de politique étrangère resteront du ressort du Guide suprême et du CGRI.

Les deux entités ont maintenu une position qui n'est ni aussi conflictuelle que celle de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, ni aussi conciliante envers l'Occident que la politique de l'ancien président Hassan Rouhani et de son ministre des affaires étrangères, Javad Zarif.

Les prochaines élections présidentielles, prévues pour le 28 juin, verront s'affronter des candidats approuvés par le Conseil des gardiens.

On s'attend à ce que le Conseil soit encore plus rigoureux dans l'examen des candidats que la dernière fois, et à ce que les conservateurs dominent, assurant ainsi une transition en douceur du pouvoir et la continuité des objectifs stratégiques de l'Iran.

Cependant, Seyed Hossein Mousavian, ancien chef de la commission iranienne de la sécurité nationale et des relations extérieures, propose deux hypothèses contradictoires concernant les personnes qui contrôleront le gouvernement iranien.

L'une d'entre elles suggère que les partisans des principes radicaux renforceront leur emprise sur l'administration, ce qui pourrait accroître les tensions entre l'Iran et l'Occident.

L'autre postule l'émergence de factions modérées au sein des fondamentalistes, ce qui pourrait améliorer les perspectives d'atténuation des tensions.

En outre, certains craignent que le puissant Corps des gardiens de la révolution islamique n'en vienne à exercer plus de pouvoir dans les politiques intérieures et régionales.

La position du nouveau président influencera considérablement le futur paysage géopolitique de l'Iran sur des questions cruciales telles que le programme nucléaire, les relations avec Israël et les interactions avec les États-Unis.

Toutefois, compte tenu des principes de politique étrangère enracinés de l'Iran, l'approche fondamentale de la résistance plutôt que du compromis devrait persister. Le président nouvellement élu devra également gérer ces politiques dans le cadre fixé par le Guide suprême et le CGRI, afin que l'objectif final reste le même.

Alors que la nouvelle administration prend forme, les puissances mondiales observeront de près la manière dont l'Iran mène sa politique étrangère face aux défis internes et externes auxquels il est confronté.

