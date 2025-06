Les autorités tunisiennes ont annoncé ce mercredi avoir secouru 17 émigrés irréguliers au large de la côte du gouvernorat de Mahdia (est), alors que les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver 4 personnes portées disparues.

C'est ce qu'indique un communiqué de l'Administration générale de la Garde nationale rendu public ce mercredi sur sa page officielle Facebook.

La Garde nationale tunisienne a fait savoir que "les gardes navals de Sfax ont secouru 17 migrants irréguliers lundi, qui tentaient la traversée via les côtes de Mahdia, alors que 4 Tunisiens sont toujours portés disparus".

Selon la même source, la cellule des renseignements à Sfax “a pu interpeller l'organisateur de l'opération (de migration irrégulière, ndlr)“.

Depuis plusieurs mois, une augmentation notable de la cadence des tentatives de migration clandestine vers l'Europe, et plus précisément vers les côtes italiennes, a été constatée en Tunisie. Les causes de cela sont imputées aux répercussions des crises économiques et politiques qui secouent la Tunisie et plusieurs autres pays d'Afrique subsaharienne.

En septembre 2023, la Commission européenne a annoncé l'attribution d'une aide à la Tunisie d'un montant de 127 millions d'euros, qui s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre la Tunisie et l'Union européenne. Une partie de cette somme vise notamment à réduire le flux de voyageurs irréguliers vers le vieux continent.

