À Paris, le président de la transition du Gabon signe des contrats pour plus d’un milliard d’euros - Brice Oligui Nguema a débuté mardi soir une visite officielle de cinq jours en France avec, pour point d’orgue, une rencontre vendredi avec Emmanuel Macron à l’Elysée, où il sera reçu avec les honneurs militaires.

Le président de la transition du Gabon, Brice Oligui Nguema, a signé mercredi à Paris une dizaine de protocole d’accords et contrats, pour un montant total de plus d’un milliard d’euros, selon des médias français et gabonais.

Lors du Forum économique Gabon-France tenu à Paris sous le thème ‘’Pour un partenariat redynamisé’’ et réunissant près de 600 chefs d’entreprise gabonais et français, Brice Oligui Nguema, - venu à la tête d'une délégation rassurer les investisseurs -, a conclu deux protocoles avec le gouvernement français. Le premier porte sur la remise à niveau du ‘’Transgabonais’’, le chemin de fer du Gabon. Le deuxième concerne la réhabilitation de la décharge saturée de Mindoubé, rapporte RFI.

Terre de toutes les opportunités

Les autres contrats signés portent entre autres sur des infrastructures portuaires, ferroviaires, et des axes routiers.

‘’Nous sommes devant vous pour vous inviter au Gabon, terre de toutes les opportunités’’, a-t-il déclaré lors de ce forum.

Selon la même source, des partenariats public-privé ont également été entérinés lors de cet événement, notamment avec le groupe Suez - la multinationale française de gestion de l’eau et des déchets - et Pam Saint Gobain, spécialisée dans la canalisation, pour la modernisation des infrastructures de production et de distribution d’eau.

À la tribune du Forum économique, Philippe Labonne, président du Comité Afrique du Medef international (Mouvement des entreprises de France, premier réseau d’affaires privé français à l’international, ndlr) a déclaré : ‘’Les entreprises françaises sont prêtes à établir un nouveau partenariat économique Gabon-France et à soutenir l’action de votre gouvernement.’’

‘’J’ai l’impression que tout le monde s’intéresse massivement au Gabon depuis le 30 août. Ce n’est pas l’inquiétude, c’est de l’enthousiasme. On est passé dans nos hypothèses de croissance à un chiffre au-dessus de 3% en perspective. Cela veut quand même indiquer que les choses ont redémarré ou sont reparties’’, s’est félicité Charles M’Ba, ministre gabonais des Comptes publics, cité par RFI.

Nguema s'entretiendra avec Macron

De son côté, l’Agence gabonaise de presse (AGP) a rapporté que dans le cadre du Forum économique Gabon-France, le ministre de la Défense nationale, le Général de division Brigitte Onkanowa et son collègue de l’Économie Mays Mouissi, ont tenu une réunion de travail avec des représentants d’Airbus Defense & Space.

‘’Cette entrevue a permis aux membres du Gouvernement et aux hommes d’affaires de discuter d’un plan de soutien et de maintenance pour les avions Airbus utilisés par l’Armée de l’air gabonaise’’, souligne l’AGP.

Le président de la transition du Gabon a débuté mardi soir une visite officielle de cinq jours en France avec, pour point d’orgue, une rencontre vendredi avec Emmanuel Macron à l’Elysée, où il sera reçu avec les honneurs militaires.

Brice Oligui Nguema, 49 ans, avait pris le pouvoir au Gabon après avoir renversé, le 30 août 2023, son cousin, Ali Bongo Ondimba.

