La sensation de la chanson tanzanienne Diamond Platnumz est en vogue sur les plateformes de médias sociaux.

Le musicien, de son vrai nom Naseeb Abdul Juma, est célébré après avoir franchi le cap des 400 millions de streams sur la plateforme musicale Boomplay.

Diamond Platnumz a joué un rôle essentiel dans la promotion de la musique tanzanienne, appelée familièrement Bongo Flava, par ses fans, et cet accomplissement confirme sa domination dans l'industrie musicale en Afrique de l'Est et au-delà.

Le parcours de Diamond jusqu'à cette étape a été marqué par de nombreux succès qui ont figuré dans les hit-parades et par des collaborations avec des artistes internationaux.

Son dernier single, Mapoz, avec les chanteurs tanzaniens Mr. Blue et Jay Melody, compte actuellement plus de 18 millions d'écoutes sur Boomplay et 14 millions de vues sur YouTube.

En 2023, Diamond a également été reconnu par le géant du streaming Spotify dans les rapports de fin d'année, qui l'ont classé parmi les artistes est-africains les plus écoutés de tous les temps.

Diamond a acquis une audience massive en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Il est devenu le premier artiste basé en Afrique à atteindre un total combiné d'un milliard de vues sur YouTube.

Le trait le plus marquant de Diamond reste sa capacité à mélanger différents styles musicaux de différentes parties du continent dans son matériel musical.

En avril 2024, Diamond remporte le prix du meilleur artiste de l'année lors des 2024 East Africa Entertainment Awards (EAEA).

En novembre 2023, Diamond a été élu « meilleur artiste africain » lors des MTV Europe Music Awards en France.

La sensation tanzanienne a surmonté une rude concurrence, devançant les poids lourds de la musique nigériane Burna Boy et Asake pour remporter le prix tant convoité.

Les autres nominés dans cette catégorie étaient le DJ et producteur sud-africain Tyler ICU et la chanteuse et compositrice camerounaise Libianca.

