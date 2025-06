Par Edward Qorro

Une vidéo devenue virale montrant un lion se promenant librement près des maisons dans une banlieue de la capitale du Kenya, Nairobi, témoigne de l'aggravation du conflit entre l'homme et la faune sauvage.

Les images de vidéosurveillance montrent l'animal escaladant le mur d'enceinte d'une résidence privée et s'enfuyant avec le chien d'une famille, serré entre ses dents, aux petites heures du matin.

De telles scènes d'animaux sauvages mortels s'aventurant dans des établissements humains sont devenues de plus en plus courantes en Afrique de l'Est, où les attaques de représailles de la part des humains ont conduit à l'abattage d'animaux sauvages.

Les animaux sauvages les plus touchés sont les éléphants, les lions et les crocodiles. La plupart des incidents sont imputés à la perte de son habitat.

Les mesures ne suffisent pas

Les experts en faune et flore ont prévenu que les mesures à court terme prises pour réduire les conflits entre l'homme et la faune pourraient ne pas être efficaces.

"Nous avons besoin de solutions à long terme telles que la sécurisation des corridors pour les éléphants et des plans d'utilisation durable des terres", a déclaré à TRT Afrika le professeur Noah Sitati, du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Selon l'expert, les éléphants envahiront facilement une plantation de maïs pour dévorer les récoltes car elles sont riches en nutriments.

"Cela ne se serait pas produit si nous avions sécurisé ces corridors", ajoute-t-il.

M. Sitati indique que la Tanzanie a mis en place un plan d'action national pour les corridors qui permet la désignation et la gestion spéciale des corridors de faune, des zones de dispersion, des zones tampons et des itinéraires de migration.

"Les conflits entre l'homme et la faune sauvage restent un problème majeur et j'espère que l'introduction d'un tel plan produira des résultats positifs", déclare-t-il.

Cartographie et signalisation

Si la Tanzanie a formalisé un tel plan, ses voisins d'Afrique de l'Est n'ont pas encore publié le leur. La Tanzanie y est parvenue grâce à la cartographie et à l'érection de balises, une entreprise écologique réalisée par l'Institut tanzanien de recherche sur la faune et la flore (TAWIRI).

Selon l'expert du WWF, la Tanzanie a fait des progrès significatifs en introduisant des lignes directrices pour les liens entre les différentes populations animales et les habitats par le biais des itinéraires de migration.

Il plaide cependant pour une révision de ces lignes directrices afin de tenir compte des demandes réelles sur le terrain.

"Il est également nécessaire de clôturer certaines de ces zones", ajoute-t-il.

Si le Kenya a érigé des clôtures dans certains de ses parcs nationaux, ce n'est pas le cas de la Tanzanie. Les estimations montrent qu'il existe environ 62 corridors de faune et routes migratoires en Tanzanie.

Une option non viable

Lorsque la réserve nationale de Shimba Hills, au Kenya, a été submergée par le nombre de jumbos, les autorités responsables de la faune sauvage du pays ont jugé bon de commencer à les déplacer vers le parc national de Tsavo East.

Au moins 150 éléphants ont été déplacés au cours de ce processus.

"Cette opération s'est avérée coûteuse car elle a nécessité l'utilisation d'hélicoptères et de darts, mais cela n'a pas suffi car certains éléphants se sont perdus, tandis que d'autres ont été désorientés", explique-t-il.

Un scénario similaire a également été observé dans la réserve de chasse de Maasai Mara.

Une menace réelle

Selon un expert, les crocodiles et les hippopotames sont responsables de la plupart des décès humains en Afrique. John Noronha, de l'organisation Tuhifadhi mali asili de l'USAID, affirme que ces deux animaux sauvages sont à l'origine de la plupart des conflits entre l'homme et la faune en Tanzanie.

Ils ont infligé 642 blessures temporaires et permanentes, selon les registres.

"La coexistence entre l'homme et la faune est une priorité nationale pour le développement durable et la conservation de la faune en Tanzanie, mais elle a coûté cher à l'humanité".

Une stratégie nationale de gestion des conflits entre l'homme et la faune (2020 - 2024) attribue les conflits à une planification insuffisante de l'utilisation des terres.

Elle affirme qu'historiquement, la planification de l'utilisation des terres a fait défaut ou, lorsqu'elle a été employée, les plans d'utilisation des terres n'ont pas été appliqués ou ont été entrepris sans tenir compte du risque de conflits entre l'homme et la faune.

Au cours des dernières décennies, la Tanzanie aurait perdu au moins un tiers de ses écosystèmes et le nombre d'espèces menacées aurait triplé.

