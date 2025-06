La Chine va contrôler les exportations de certains composants aéronautiques et spatiaux à partir du 1er juillet, a annoncé jeudi le ministère du Commerce chinois, invoquant la nécessité de protéger la sécurité et les intérêts nationaux du pays.

Un permis d'exportation devra être demandé pour un certain nombre de produits, selon un communiqué contresigné par l'administration des douanes et la Commission militaire centrale de Chine.

"Afin de préserver la sécurité et les intérêts nationaux et de remplir les obligations internationales telles que la non-prolifération, il a été décidé, avec l'approbation du Conseil d'État et de la Commission militaire centrale, de mettre en œuvre des contrôles à l'exportation sur les articles suivants", peut-on lire dans le communiqué.

La liste comprend la fabrication de pièces structurelles aérospatiales ainsi que la fabrication d'équipements destinés à la construction de moteurs, de moteurs à turbine à gaz, de moules pour combinaisons spatiales, mais aussi l'équipement et les logiciels utilisés pour les fabriquer.

