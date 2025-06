La première dame de Turquie, Emine Erdogan, a reçu le prix de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne (AKDENİZ-PA) pour le projet « Zéro déchet », en raison de sa contribution à la paix et à la prospérité dans les régions de l'Europe, de la Méditerranée et du Golfe.

Le prix a été réceptionné par Mehmet Ozhaseki, ministre de l'environnement, de l'urbanisation et du changement climatique, au nom du président Recep Tayyip Erdogan et de la première dame Emine Erdogan, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Braga, au Portugal, le 15 mai.

« J'ai été heureuse d'accepter le prix AKDENİZ-PA au nom de tous les amis de la nature qui ont adopté le projet, l'ont développé grâce à des contributions volontaires et l'ont porté vers l'avenir », a déclaré la première dame.

Emine Erdogan a souligné que c'est une source de fierté pour la Turquie que le projet Zéro Déchet ait été sélectionné comme le meilleur projet dans la catégorie Transformation Verte parmi de nombreux projets nominés et qu'il ait été jugé digne d'un prix international.

« Je considère ce prix non seulement comme un certificat de réussite, mais aussi comme un signe de l'engagement profond de la Turquie en faveur de la sensibilisation à l'environnement et de ses mesures décisives en faveur d'un avenir durable », a-t-elle ajouté.

Prix remportés par le projet « Zero Waste

Lancé en 2017 sous les auspices de la première dame Emine Erdogan, le projet Zero Waste a jusqu'à présent remporté de nombreuses récompenses.

En 2018, le projet a reçu le prix « Zéro déchet, zéro faim » de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

En 2021, le projet a reçu le « Prix des objectifs de développement durable du PNUD » décerné par le Programme des Nations unies pour le développement et le « Waste Wise Cities Global Champion Award » décerné par le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

En 2022, le projet a reçu le « Prix de l'Assemblée parlementaire méditerranéenne (PAW Awards) » et le « Prix du leadership en matière de climat et de développement » décerné par la Banque mondiale.

Le projet « Türkiye Zero Waste », qui est devenu une marque mondiale grâce à ses efforts pour faire de la Turquie un pays propre, développé et durable dans le cadre du projet visant à réduire la production de déchets, à recycler et à protéger les ressources, a été proposé au nom de la Turquie et a été jugé digne du prix lors de la 16e réunion de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Dubaï en 2022.

