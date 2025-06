Plus de 50 % des votes exprimés lors des élections sud-africaines de 2024 ont été officiellement dépouillés, rapportent les médias d'État.

Les votes ont été finalisés dans 11 715 districts électoraux, sur un total de 23 293 dans tout le pays, le Congrès national africain (ANC) étant jusqu'à présent en tête dans sept provinces, rapporte la chaîne sud-africaine SABC.

L'Alliance démocratique (DA) est toutefois en tête dans la province du Cap-Occidental, avec 52,4 % des voix.

Le nouveau parti uMkhonto weSizwe domine dans le KwaZulu-Natal avec 45,4 % des voix.

Le parti au pouvoir est en tête avec 35 % des voix dans le Gauteng et 72 % dans la province du Limpopo.

Entre-temps, le nombre de votes nuls a augmenté au fur et à mesure que le décompte se poursuivait.

Alors que 48 % des circonscriptions électorales ont été dépouillées, le nombre de bulletins nuls s'élève à un peu plus de 86 500.

La Commission électorale indépendante (IEC) a également averti les citoyens que toute personne trouvée en possession de bulletins de vote fera l'objet de poursuites pénales.

Cette mise en garde fait suite à la disparition d'une urne portant la marque de la CEI lors de son transport depuis le bureau de vote de l'école Matamzana Dube, le jour des élections.

Le directeur général de la CEI, Granville Abrahams, annonce que : "La commission est tenue de conserver les urnes pendant une période de six mois avant de s'en débarrasser. Nous sommes donc impatients de récupérer cette urne afin qu'elle puisse être stockée. Elle a apparemment été transférée dans un véhicule ouvert".

"Et lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons découvert que l'urne n'était plus là. Mais je tiens à souligner que ces votes ont été comptés et qu'ils ont été enregistrés dans les résultats", ajoute M. Abrahams.

