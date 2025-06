La Chine et la Tunisie ont renforcé vendredi leurs relations bilatérales pour établir un "partenariat stratégique" alors que les deux pays célébraient le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

C'est ce qui ressort d'une réunion bilatérale entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président tunisien Kaïs Saïed, a déclaré sur X la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying.

Xi a accueilli Saied à Pékin après que le chef d'Etat tunisien a assisté jeudi au Forum de coopération sino-arabe.

"Les deux parties, jouissant toujours d'un respect et d'un soutien mutuels sur un pied d'égalité, ont écrit un chapitre de pays en développement solidaires et s'entraidant contre vents et marées", a annoncé Xi dans ses commentaires lors de la réunion.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp