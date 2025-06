L'ancienne première dame de Zambie, Esther Lungu, et sa fille Chiyeso Lungu ont été arrêtées jeudi pour de multiples chefs d'accusation, notamment possession de biens qui proviendraient d'activités criminelles.

Les deux femmes, ainsi qu'un associé, Charles Phiri, ont été arrêtées par la Commission de lutte contre la drogue (DEC) du pays après que les autorités ont déclaré qu'elles n'avaient pas fourni d'explication raisonnable sur la manière dont ces biens ont été acquis.

La commission accuse l'ancienne première dame de posséder 15 appartements en duplex, dont la valeur est estimée à 41 millions de kwacha (1,5 million de dollars), à Lusaka, la capitale zambienne.

Les propriétés étaient soupçonnées d'être le produit d'un crime et un porte-parole de la commission, Allan Tamba, a déclaré : "La suspecte n'a pas réussi à donner une réponse à la question de savoir s'il s'agissait d'un produit du crime. Elle n'a pas donné d'explication raisonnable sur la manière dont elle a acquis ces biens".

M. Tamba a ajouté que Chiyeso Lungu et Phiri possédaient à Lusaka un pavillon de trois étages et trois autres appartements, estimés à plus de 17,4 millions de kwacha (552 721 dollars).

La sœur de Chiyeso Lungu, Tasila Lungu, fait également l'objet d'accusations distinctes mais connexes et a reçu l'ordre de se présenter à la CED le 3 juin 2024.

L'ancien président Edgar Lungu a confirmé que sa femme et sa fille, ainsi que M. Phiri, un proche parent, ont été longuement interrogés par la commission jeudi.

Il a ajouté qu'ils allaient contester les accusations devant les tribunaux.

"Après une journée entière d'interrogatoires, ma femme, Chiyeso, et M. Phiri ont été inculpés de possession de biens prétendument obtenus grâce à des produits du crime, une accusation que nous contesterons devant les tribunaux", a déclaré M. Lungu.

"Ils ont tous été arrêtés puis libérés sous caution", a ajouté M. Lungu sur les réseaux sociaux.

