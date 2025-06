Par Awa Cheikh Faye

L'événement, qui a eu lieu ce mercredi 29 mai, a rassemblé des personnalités influentes et des amateurs de thé des deux pays pour un après-midi de partage et de découverte autour de cette boisson emblématique.

Le "Moroccan-Turkish: Tea Time" a été riche en activités et découvertes, avec des démonstrations de préparation du thé et des échanges autour du thé marocain et du thé turc.

" C'était l'occasion de fêter le thé qui a un rôle primordial chez le peuple turc et le peuple marocain. C'est pour ça, comme vous l'avez constaté, ça a été un moment de joie pour la communauté marocaine, turque et nos confrères consuls généraux d'autres pays" lance d'embée le Consul général du Royaume du Maroc à Istanbul Mehdi Errami.

Une variété de gâteaux marocains a été proposée pour accompagner les séances de thé, car comme le dit le Consul Général du Maroc à Istanbul " Nous les Marocains, on sert quelque chose avec le thé. On sert du gâteau, des galettes, il y a pas mal de choses. On ne peut pas servir le thé sans rien offrir avec".

Des douceurs savourées donc avec du bon thé vert et noir, en se dandinant bien-sur les notes de musique marocaine…

La célébration de cette journée mondiale du thé a bénéficié du soutien de partenaires prestigieux tels que la municipalité d'Istanbul et l’Office National du Tourisme du Maroc.

L'événement avait pour objectif de mettre en lumière la passion commune des peuples marocain et turc pour le thé, en explorant les rituels de préparation du thé et en soulignant les convergences et divergences entre les traditions des deux cultures.

Célébration de l’Identité Culturelle

Car le thé occupe une place centrale et symbolique dans les cultures du Maroc et de la Turquie, où il est bien plus qu'une simple boisson, il est un vecteur de convivialité, de tradition et d'identité culturelle.

"La Turquie est un des pays dans le monde qui consomme le plus de thé culturellement, historiquement. C'est-à-dire que ce soit pour la moindre rencontre ou le petit déjeuner, ou dès que quelqu'un est accueilli, le thé est une boisson naturelle qui crée le lien" raconte Zeki Güvercin, PDG de GR Events, co-organisateur de l'événement.

En Turquie, le thé noir (çay) est la boisson nationale. Il est traditionnellement préparé à l'aide d'une théière double, appelée "çaydanlık". Le thé est d'abord infusé fort dans la théière supérieure, puis dilué avec de l'eau chaude de la théière inférieure selon les préférences de chacun.

Le thé turc est généralement servi dans de petits verres en forme de tulipe, qui permettent d'apprécier sa couleur riche et rougeâtre. Le çay est consommé tout au long de la journée, dans les maisons, les cafés, et les bureaux, et il accompagne souvent les discussions entre amis, les réunions de famille, et les négociations d'affaires.

Comme au Maroc, offrir du thé en Turquie est un signe d'hospitalité et de convivialité. Alors qu’en Turquie, le thé est consommé nature, au Maroc l’ajout de différents ingrédients est de coutume.

"Le thé marocain, c'est un thé vert mélangé. Avec de l'amande, des épices parfois et de l'eau, bien sûr. [...] Le thé turc, il est sans mousse. Et c'est facile à faire " explique Latifa Yekova, gérante du restaurant Moroccan Chef à Istanbul.

Cette boisson, préparée avec du thé vert, de la menthe fraîche et une généreuse quantité de sucre, est servie à toute heure de la journée et en toute occasion dans le Royaume.

Elle est indissociable de l'hospitalité marocaine. Offrir du thé à la menthe à un invité est un signe de respect et de bienvenue. La préparation du thé, souvent exécutée avec un rituel précis, est un art transmis de génération en génération.

On verse le thé d'une certaine hauteur pour créer une mousse légère à la surface, ce qui est considéré comme un signe de bonne qualité.

Diplomatie du Thé

Les cérémonies du thé varient légèrement selon les régions du Maroc, mais elles sont toujours marquées par la même attention au détail et la même chaleur.

" Comme vous le savez, le thé marocain, c'est le titre de l'hospitalité marocaine depuis des siècles maintenant. [...] Le thé peut être considéré comme un élément clé dans les relations bilatérales entre le Maroc et la Turquie" souligne le Consul général du Maroc à Istanbul Mehdi Errami.

Cet événement a démontré comment le thé, malgré ses variations, peut servir de lien puissant entre les cultures.

La diplomatie culturelle, incarnée par cette célébration, joue un rôle crucial dans le rapprochement des peuples.

"On a besoin de ça actuellement parce qu'on a le racisme, malheureusement, qui est une maladie contagieuse. Et tout ce qui peut être fait pour rapprocher les sociétés et les civilisations est toujours bienvenu," conclu Zeki Güvercin, rappelant l'importance de telles initiatives dans le monde d'aujourd'hui.

