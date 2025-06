Par Mazhun Idris

Lorsque Winnie John raconte son rituel du soir, qui consiste à allumer une lanterne-tempête alimentée au kérosène dans un quartier rural paisible du comté de Machakos, au Kenya, on a l'impression d'être transporté dans un autre monde.

La flamme vacillante à l'intérieur de la cheminée de verre projette une lueur chaude dans sa chambre, chassant l'obscurité de la nuit. Toute velléité de romantisme dans la description de Winnie s'arrête là.

"Nous étions conscients des risques liés à l'utilisation des lampes à paraffine, mais nous n'avions pas le choix ", explique-t-elle à TRT Afrika, faisant référence aux fumées fuligineuses que la lanterne émettait par sa minuscule ventilation, polluant l'air intérieur pendant la nuit.

Ces lanternes à la paraffine ou au kérosène présentaient divers risques pour la santé, et les fumées restaient comme des taches permanentes sur les murs des maisons de l'arrière-pays dépourvues d'électricité.

L'Agence internationale de l'énergie indique qu'en Afrique, "600 millions de personnes, soit 43 % de la population totale, n'ont pas accès à l'électricité, la plupart d'entre elles se trouvant en Afrique subsaharienne".

Il n'y a pas si longtemps, au Kenya, les utilisateurs de paraffine devaient se contenter de kérosène frelaté, souvent dilué avec du diesel. Ce frelatage augmentait non seulement les risques pour la santé et la sécurité, mais contribuait également à l'émission de gaz à effet de serre.

La répression n'a pas tardé à venir, mais elle n'a pas eu l'effet escompté. « Les autorités ont décidé de lutter contre la contamination des carburants en alignant les prix à la pompe des deux carburants, ce qui a eu pour effet de nous imposer des dépenses plus élevées », déplore Winnie.

Cette femme au foyer et mère de famille plaçait habituellement dans son salon une simple lanterne à paraffine dont le réservoir avait été réaménagé et qui devait être remplie.

L'éclairage était à peine suffisant, car la plupart des pièces de la maison restaient plongées dans l'obscurité.

Le coût élevé de la paraffine et l'éclairage irrégulier ont conduit Winnie à s'intéresser aux lampes solaires durables et écologiques distribuées par une entreprise technologique kenyane qui propose également des prêts pour l'achat d'articles ménagers.

La solution complète de maison solaire comprend de multiples sources de lumière interconnectées, une radio FM et un dispositif de recharge de téléphone. Un système de paiement mobile intégré complète l'ensemble.

L'éclairage essentiel

La lumière, c'est la vie, c'est la lentille à travers laquelle l'homme perçoit et comprend le monde. De l'éducation aux transports, rien ne fonctionnerait à l'ère moderne sans elle.

Malgré les efforts déployés pour développer l'électrification rurale afin d'améliorer l'accès à l'énergie dans de nombreux pays africains, de nombreuses zones rurales et même des villes de banlieue restent majoritairement hors réseau. Celles qui ont l'électricité sont confrontées à des délestages qui peuvent durer des heures, voire des jours.

Les sources alternatives d'éclairage alimentées par la paraffine et le kérosène ne sont qu'un pis-aller pour la grande majorité de ces populations. Comme l'indique une étude de la Banque mondiale, les fumées des lampes à pétrole équivalent à fumer deux paquets de cigarettes par jour, ce qui nuit à la fonction pulmonaire et augmente le risque d'asthme chez les enfants.

La combustion du kérosène émet également des polluants tels que le dioxyde de carbone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre, qui comptent tous parmi les principaux facteurs du changement climatique.

Il existe également un risque constant de brûlures et d'incendies lié à l'utilisation habituelle de ces lampes.

Alors que la transition vers l'éclairage moderne touche progressivement de plus en plus de communautés dans les villages et les villes d'Afrique, la lampe à pétrole, autrefois omniprésente, disparaît peu à peu des foyers et d'autres lieux.

Les personnes qui n'ont pas un accès ininterrompu à l'électricité utilisent à la place des lanternes alimentées par des piles jetables ou rechargeables et, dans certains cas, par l'énergie solaire.

Aujourd'hui, la plupart des lampes électriques sont équipées de LED, ou diodes électroluminescentes, qui sont beaucoup plus efficaces et moins gourmandes en énergie que les ampoules à incandescence et les lampes halogènes.

Les ampoules LED sont fabriquées en plastique durable, ce qui les rend moins cassantes que les ampoules à incandescence classiques ou les tubes fluorescents en verre.

Les lampes LED de haute qualité ont un cycle de vie 50 fois plus long que les autres solutions d'éclairage et nécessitent encore moins d'entretien. Elles sont lumineuses, faciles à installer et pratiques pour une utilisation à l'intérieur.

Elles sont également faciles à utiliser ou à transporter et se présentent sous différentes formes : lampes de poche porte-clés, lanternes de travail portables sans câble, détachables, extensibles et montables avec des crochets ou des cintres intégrés.

Transition du marché

Une étude publiée par Science Direct il y a sept ans, qui évaluait systématiquement les modes d'utilisation de l'éclairage dans sept pays d'Afrique subsaharienne, a confirmé qu'une transition « a eu lieu ces dernières années ».

L'étude a révélé que « la population rurale africaine sans électricité a remplacé les lampes à kérosène et les bougies par des lampes LED simples, mais plus efficaces et plus propres, alimentées par des piles non rechargeables ».

Ce changement signifie que le kérosène a été presque entièrement remplacé par des alternatives économes en énergie, même dans de nombreuses zones rurales.

Un rapport du cabinet d'études de marché Mordor Intelligence prévoit que la taille du marché africain de l'éclairage LED atteindra 5,94 milliards de dollars américains d'ici 2029, contre 4,01 milliards de dollars en 2024.

La transition énergétique en cours dans les régions d'Afrique encore dépourvues d'électricité est considérée comme un aperçu de la manière dont l'adoption des technologies change la vie sur le continent.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp